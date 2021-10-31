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31.10.2021 19:50
Рубрика: Культура

Токийский кинофестиваль открылся в переполненном зале

Текст: Валерий Кузнецов
В Токио вестерном Клинта Иствуда "Мужские слезы" в воскресенье стартовал 34-й международный кинофестиваль. Церемония открытия стала первым массовым мероприятием, которое впервые с начала пандемии прошло почти в нормальной обстановке - с приглашенными в зале, красной дорожкой и парадом звезд во главе с председательницей жюри французской звездой Изабель Юппер.
Фото: TIFF Фото: TIFF
Фото: TIFF

Ситуация оказалась близка к нормальной, потому что угроза на японских островах - временно или надолго - отступила, перед минувшими выходными в Токио было зафиксировано всего 24 случая новых заражений коронавирусом, и число это продолжает снижаться.

"Я чрезвычайно взволнован, - сказал, открывая фестиваль, его президент Андо Хироясу. - Нам сегодня удалось отметить это событие, несмотря на продолжающуюся пандемию, хотя были опасения, удастся ли вообще в этом году провести фестиваль. Но число заражений неуклонно падает, и мы сегодня можем приветствовать в этом зале такое количество дорогих гостей".

"Организовать большой кинофестиваль всегда трудно, но сделать его реальностью в столь тяжелые времена - это действительно победа, - поддержала его Изабель Юппер. - Мы снова все вместе, и снова вместе будем смотреть фильмы, о чем мы все так соскучились. Нам нужно кино, а кино нужны мы".

В Японии, по последним данным, вакцинировано около 70 процентов населения, что позволило резко снизить уровень заболеваемости в стране. Театры и кинотеатры Японии теперь работают с полной загрузкой, хотя ношение масок остается обязательным. Однако страна пока по-прежнему остается наглухо закрытой для иностранцев, и аккредитованные на кинофестивале журналисты смотрят фильмы и участвуют в фестивальных мероприятиях дистанционно, оставаясь у себя дома. Дирекции фестиваля удалось получить у правительства разрешение для менее десятка иностранных кинематографистов на личное участие в кинопразднике. Среди счастливцев директора Берлинского и Каннского фестивалей и фестиваля "Трайбека" в Нью-Йорке.

Фото: kino-teatr
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В программе 34-го фестиваля в Токио более ста фильмов, из них 15 - в главном конкурсе. В программе гала-премьер фильмы "Рука бога" Паоло Соррентино, "Власть пса" Джейн Кэмпион, "Память" Апичатпонга Вирасетакула, "Французский вестник" Уэса Андерсона и другие нашумевшие в мире хиты.

В своем приветственном письме премьер-министр Японии Фумио Кисида особо отметил, что в Токио открывается, в сущности, кинофестиваль нового типа, - "гибрид реального и онлайнового события". Случай действительно многообещающий: мировое фестивальное движение явно претерпевает серьезную реорганизацию. Уже опыт Берлинале-2021, который прошел целиком виртуально, показал, что мы и в этой области на пороге новой эры.

Фестиваль в Токио закроется 8 ноября фильмом американского режиссера Стивена Чбовски "Дорогой Эван Хансен".

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк

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