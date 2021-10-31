Новости

Володин назвал самый важный закон октября 11:14
Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду 10:56
В Туве убили двух малолетних девочек 10:51
В Астраханской области нашли тело пятилетней девочки 10:32
Эпидемиолог Роспотребнадзора осудил намеренное заражение коронавирусом 10:29
В Москве работают 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 10:22
Правящая партия Грузии убедительно победила на местных выборах 10:04
Петр Бирюков: Уровень вакцинации сотрудников горхозяйства Москвы достиг 92% 09:48
Назван надежный способ защиты квартиры от незаконной продажи 09:39
Бастрыкин поручил проверить издевавшихся над пожилой женщиной 09:23
Минздрав запретил продавать лекарства на основе ранитидина 08:35
Россияне стали больше тратить на онлайн-знакомства 07:55
Фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada 07:40
На саммите ООН в Глазго обсудят сокращение выбросов углерода в атмосферу 07:21
Гинцбург: Прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет 07:03
Бон Джови отменил концерт в США после положительного теста на COVID-19 06:31
Число отравившихся в Хургаде российских туристов увеличилось до 40 05:55
СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию 05:35
Два человека погибли на эротическом балу в США 04:35
Пушков заявил о полном провале руководства НАТО 03:55
При постковидном синдроме у человека часто меняется голос 03:25
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе 02:50
В Египте закрыли отель, в котором отравились российские туристы 02:25
Петр Ян заявил о готовности драться с "клоуном" Стерлингом 02:12
На выборах в Грузии лидируют представители правящей партии 01:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 10:56
Рубрика: Общество

Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду

Текст: Евгения Думанская

Бегунам лучше всего постепенно привыкать к снижению температуры и ответственно подойти к выбору одежды, рассказал главный тренер Бегового сообщества Сергей Корнеев.

Фото: iStock
Врач назвал основные правила для лечения метеозависимости

Он рекомендует любителям бега готовиться к похолоданию постепенно, с ранней осени - так к наступлению холодов организм уже будет закален. В холодную погоду не стоит заниматься тем, кто только начал бегать или после большого перерыва в тренировках.

Главное правило в выборе одежды - многослойность. Первым слоем будет дышащая футболка или термобелье, далее лонгслив и ветровка. Не стоит забывать о баффе для шеи, перчатках и теплых носках.

"Кроссовки лучше всего выбрать с протектором, так вы будете более устойчивы в гололед, они дадут вам прекрасное сцепление", - рассказал Корнеев в беседе с RT.

Тренер подчеркнул, что перед бегом нужно проводить легкую разминку для подготовки мышц, и желательно делать это в помещении. После окончания тренировки тоже лучше как можно быстрее пойти в теплое помещение. Также он напомнил о необходимости правильного питания и хорошего сна для укрепления иммунитета.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Число отравившихся в Хургаде российских туристов увеличилось до 40
СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию
Пушков заявил о полном провале руководства НАТО
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей