Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду

Бегунам лучше всего постепенно привыкать к снижению температуры и ответственно подойти к выбору одежды, рассказал главный тренер Бегового сообщества Сергей Корнеев.

Он рекомендует любителям бега готовиться к похолоданию постепенно, с ранней осени - так к наступлению холодов организм уже будет закален. В холодную погоду не стоит заниматься тем, кто только начал бегать или после большого перерыва в тренировках.

Главное правило в выборе одежды - многослойность. Первым слоем будет дышащая футболка или термобелье, далее лонгслив и ветровка. Не стоит забывать о баффе для шеи, перчатках и теплых носках.

"Кроссовки лучше всего выбрать с протектором, так вы будете более устойчивы в гололед, они дадут вам прекрасное сцепление", - рассказал Корнеев в беседе с RT.

Тренер подчеркнул, что перед бегом нужно проводить легкую разминку для подготовки мышц, и желательно делать это в помещении. После окончания тренировки тоже лучше как можно быстрее пойти в теплое помещение. Также он напомнил о необходимости правильного питания и хорошего сна для укрепления иммунитета.