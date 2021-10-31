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Рубрика: Культура

Три новые мистические книги для детей и взрослых

Текст: Наталья Лебедева
Мистика, магия, паранормальные явления, чародейские снадобья и уроки колдовства с древних времен манили и завлекали человечество. Это же так заманчиво: совершил парочку магических обрядов и без особых усилий получил желаемое. Но вы уверены, что готовы к тому, что у вас может получиться? Если готовы рискнуть, предлагаем вам отправиться в магическое путешествие по литературным мистическим дебрям. В нашей подборке - три новых книги для исследователей древней магии: первая для самых маленьких читателей, вторая - для подростков и, наконец, третья - для взрослого и опытного читателя.

Густаво. Призрак, который стеснялся

Флавия С. Драго. М.: МИФ, 2021

Начнем с яркой книжки-картинки для самых маленьких читателей. Это история о маленьком и добром призраке Густаво, который очень любит гулять сквозь стены и умеет заставить разные предметы светиться. Нормальные дела для паранормального явления. А еще он играет на скрипке. И его призрачная жизнь была бы прекрасна и беззаботна, если бы не одно но - Густаво был очень стеснительным призраком. Он боялся первым заговорить с другими монстрами, и поэтому у него не было друзей. И вот однажды он решился все изменить и пригласил монстров на концерт.

Эту добрую и светлую историю о настоящей дружбе написала мексиканская писательница Флавия Соррилья Драго. В детстве она мечтала стать русалкой, но, поскольку это желание не сбылось, она стала художником-иллюстратором. История про обаятельного призрака по имени Густаво - ее первая работа как художника и автора одновременно. Книга уже завоевала сердца маленьких читателей по всему миру.

Британец по имени Гарри Поттер продал книгу о тезке-волшебнике за 27,5 тыс. фунтов

"Финиста. Сонный дом"

Наталья Щерба. М.: Росмэн, 2021

Подросткам должен понравиться новый роман от автора "Часодеев" и "Лунастров" Натальи Шербы. Главная героиня Финиста или просто Фини была бы самой обычной 15-летней девушкой, если бы не одна особенность - она могла засунуть и проспать несколько дней, а то и недель. Озабоченные родители годами водили ее по врачам, но те лишь разводили руками. А сама Фини быстро поняла, что лучше никому не рассказывать, что с ней происходит во время снов, а то проблем в реальном мире становится только больше. Ей хватило того, что у нее стали расти синие волосы, а друзья стали ее бояться. Зато в мире снов она чувствовала себя очень комфортно. В Снореальности она могла творить чудеса: создавать любые предметы или летать на белых крылья. Постепенно она научилась перемещаться в сны других людей. А потом неожиданно оказалась хозяйкой Сонного дома. И вот тут-то и начинается настоящая магия. Не побоится ли Фини пойти против воли могучих Властителей Сонного мира? Сможет ли вырваться из бездонной Глубины? И сумеет ли найти свою истинную магию, чтобы стать настоящим соннэром - мастером создания волшебных снов?

Захватывающий сюжет, неожиданные повороты, много магии и ярких запоминающихся персонажей - всего этого в этой книге в избытке. Но гораздо интереснее следить за тем, как автор мастерски перемешивает реальность и мир снов. Ведь что такое сны - это наши грезы, мечты… А на что мы способны, ради того, чтобы наши мечты стали явью? Сможем ли отличить реальные сны от жизни, так похожей на сон?

Новая детская книга Джоан Роулинг появилась в России

Древняя магия. От драконов и оборотней до зелий и защиты от темных сил

Филипп Матышак. Перевод с английского Марии Сухотиной. М.: МИФ, 2021

Завершим нашу небольшую подборку книгой для взрослых читателей от популяризатора магии, британского ученого и писателя, обладателя докторской степени Оксфорда по истории Рима Филиппа Матышака. Знаток истории и античной мифологии он умело оперирует фактами, погружая читателей в мир древней магии, объясняя ее истоки. "Чтобы постичь тайны античной магии, для начала забудьте слово "сверхъестественное". В древности такого понятия не существовало. Не потому, что в мире тогда не хватало волшебства, а потому, что волшебство встречалось на каждом шагу... Чудеса творила сама природа. Цветы загадочным образом превращались в плоды, а гусеницы - в бабочек... Для древних греков и римлян "колдовать" значило использовать мощь природы в собственных целях", - объясняет он. Оказывается, мы все немного волшебники: когда стучим три раза по дереву, добавляем в тесто дрожжи, чтобы испечь воздушный пирог или обходим стороной черную кошку.

Откуда мы знаем, что при виде вампира стоит достать чеснок? Как добиться ответа от мертвых и где искать порталы между мирами? Какому животному под силу убить василиска? Почему заговор, который произносили кузнецы, раскаляя клинок меча, подозрительно совпадает по длительности со временем "‎идеальной" закалки? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой книге, а еще конкретные адреса "порталов" и магические рецепты из древних книг. В принципе, можно попробовать сварить волшебное зелье у себя на кухне или вызвать призрака на разговор. В большинстве современных стран не запрещается объявлять себя ведьмой или магом. Но будьте осторожны! У всего есть своя цена. А некоторые элементы чародейского ремесла по-прежнему вне закона и опасны для самого чародея и для окружающих. И неизвестно, что лучше - понапрасну извести несколько ведер овечьей крови, пытаясь по примеру древних греков вызвать демонов или вдруг осознать, что у вас все получилось.

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