В Англии 13 человек пострадали в столкновении поездов

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате столкновения поездов недалеко от Солсбери на юге Англии, сообщает BBC. Один из них, машинист, оказался зажат в кабине. При этом, как утверждается, никто из пострадавших не имеет серьезных травм.

На месте работают 50 пожарных. Другие поезда по этому направлению были остановлены.

На странице полиции графства Уилтшир в Twitter подтверждается факт катастрофы, однако какие-либо подробности не сообщаются. "В данный момент мы находимся на месте столкновения двух поездов, курсирующих между Андовером и Солсбери", - говорится в сообщении.