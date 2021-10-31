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Рубрика: В мире

В Англии 13 человек пострадали в столкновении поездов

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате столкновения поездов недалеко от Солсбери на юге Англии, сообщает BBC. Один из них, машинист, оказался зажат в кабине. При этом, как утверждается, никто из пострадавших не имеет серьезных травм.

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На месте работают 50 пожарных. Другие поезда по этому направлению были остановлены.

На странице полиции графства Уилтшир в Twitter подтверждается факт катастрофы, однако какие-либо подробности не сообщаются. "В данный момент мы находимся на месте столкновения двух поездов, курсирующих между Андовером и Солсбери", - говорится в сообщении.

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