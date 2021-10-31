В G20 выступили за увеличение поставок вакцин и углеродную нейтральность

Лидеры стран-членов "большой двадцатки" высказались за увеличение поставок вакцин бедным странам. Они обязались содействовать "справедливому распределению" вакцин против COVID-19 путем снятия "экспортных ограничений" и работать над "системной многосторонней и прозрачной торговлей" этими препаратами.

В ноябре прошлого года в G20, состоящей из самых мощных экономик мира, призвали обеспечить доступность вакцин против коронавируса "для всех и каждого". Однако год спустя самые передовые государства не сделали достаточно для защиты жизней миллионов людей в беднейших странах, вместо этого предпочтя создать запасы вакцин, что привело к предсказуемой и катастрофической нехватке этих препаратов для остального мира.

В 2020 году страны G20 предварительно закупили подавляющее большинство вакцин против COVID-19 еще до того, как они были одобрены соответствующими медицинскими регуляторами. Многие страны накопили достаточно доз для многократной иммунизации населения. По оценкам экспертов, в богатых странах в настоящее время хранится около 500 миллионов доз вакцин, при этом наибольшее количество - в Соединенных Штатах.

Во всем мире было произведено и введено более шести миллиардов доз вакцин против коронавируса, но только 1,4% людей в странах с низким уровнем дохода были полностью привиты по сравнению с 58% в богатых странах. Об этом, в частности, заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Лидеры крупнейших экономик мира также согласовали цель ограничения глобального потепления на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Они взяли на себя компромиссное обязательство по достижению углеродной нейтральности "к середине века или около того", завершив двухдневный саммит, который заложил основу для открывающейся в Глазго климатической конференции ООН, сообщает Associated Press. На этом саммите делегаты из примерно 200 стран соберутся, чтобы обсудить сокращение выбросов углерода.

Согласно итоговому коммюнике, принятому в воскресенье, G20 также согласилась прекратить государственное финансирование угольной энергетики за рубежом, но не установила цели по поэтапному отказу от угля внутри конкретной страны.

"Мы прекратим предоставление международного государственного финансирования для новых угольных электростанций к концу 2021 года", - отмечается в итоговом коммюнике.

На долю стран G20 приходится более трех четвертей мировых выбросов парниковых газов, и Италия, как хозяйка саммита, выступала за более твердые обязательства в отношении того, как сократить выбросы, помогая бедным странам справиться с последствиями повышения температуры.

Выступивший на саммите в воскресенье в качестве приглашенного гостя британский принц Чарльз призвал мировых лидеров принять решительные меры "во имя человечества", но признал, что затраты на новую инфраструктуру, вероятно, вырастут до "триллионов долларов". По его словам, правительствам и частному сектору необходимо, чтобы они работали в тандеме.

В "группу 20", которая была основана в 1999 году после серии глобальных экономических кризисов, входят Россия, США, Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция и Европейский союз. Страны-члены вместе составляют примерно 80% мирового ВВП и представляют 60% населения планеты, хотя некоторые из самых густонаселенных стран, такие как Пакистан и Нигерия, не входят в G20. Встреча в этом году стала первым саммитом лидеров стран-членов двадцатки за более чем год.