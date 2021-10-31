В Германии непривитым работникам не оплатят больничный при COVID-19

С 1 ноября в Германии вступает в силу новое правило трудового законодательства: непривившимся немцам, которые заболели ковидом, государство больше не будет оплачивать больничный на время карантина. Ранее об этом договорились министерства здравоохранения регионов, а глава минздрава Йенс Шпан одобрил решение на федеральном уровне.

Как пишет Die Welt, речь идет именно о тех гражданах, у которых нет медицинских противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Они не смогут рассчитывать на компенсацию как в случае болезни, так и при уходе на изоляцию после возвращения из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. К слову, от жителей ФРГ, сделавших два укола, последнее в принципе не требуется.

В обычной ситуации работодатель обращается за компенсацией для своих сотрудников, которым необходимо оставаться дома из-за приказа о карантине. Они имеют право на полное замещение заработной платы государством в течение первых шести недель и на 67 процентов от обычных выплат за седьмую неделю. "Работники не должны ни о чем беспокоиться: они спокойно получают свою зарплату", - отмечает издание. Только в том случае, если за это время сотрудник не выздоровел, ему приходится уже напрямую писать заявку в госорганы на продление оплаты больничного.

Теперь эта схема не будет распространяться на граждан, которым была рекомендована прививка, но они по какой-либо причине до сих пор ее не сделали. "Речь идет не о давлении, а о справедливости, - пояснял глава минздрава Йенс Шпан (сейчас он, как и все члены правительства ФРГ, считается исполняющим обязанности министра). - Почему за чье-то нежелание вакцинироваться должны платить другие? Когда люди говорят о личном выборе, они должны понимать, что за свое решение им придется нести финансовую ответственность с определенными последствиями".

Немецкий фонд защиты пациентов раскритиковал столь жесткие меры. Однако власти настаивают, что имеют полное право вводить их на основании закона о защите от инфекций.