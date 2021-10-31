В Италии появился первый в мире винный погреб под водой

Морская заповедная зона в Кала дельи Инглези (Портофино, область Лигурия) стала масштабной лабораторией для подводной выдержки вин и ликеров. Накануне было погружено под воду 4,5 тысячи бутылок, которые вернутся на поверхность в апреле 2022 года.

Автором инновационной идеи, которой нет аналогов в мире, выступила небольшая компания, - стартап, основанный в 2018 году, в котором трудятся всего 9 сотрудников. В проект, нацеленный на создание новой категории продуктов, на сегодняшний день поверили 280 инвесторов, вложивших в задумку через краудфандинговую платформу Mamacrowd 620 тысяч евро.

По мнению экспертов, подводные вина имеют ряд преимуществ, по сравнению с традиционно выдержанными. В частности, они обладают наибольшим количеством органолептических, вкусовых и обонятельных свойств. Как поясняют авторы проекта, вина нового поколения также оснащены системой защиты на основе блокчейна и специальным микрочипом, вставленным в капсулу, который защищает колпачок от возможного проникновения морской воды.

Кроме того, в микроустройстве - полная информация о продукте, содержащемся в бутылке. И если у будущего покупателя возникнет желание узнать все о вине, выдержанном под водой, он сможет это сделать без проблем при помощи специального приложения для смартфонов.

Ожидается, что в ближайшее время подводные винодельни появятся по всей Италии.