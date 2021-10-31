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31.10.2021 17:41
Рубрика: В мире

В Южной Корее с 1 ноября смягчаются антикоронавирусные правила

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Всего несколько часов осталось до того момента, когда на территории Южной Кореи вступят новые правила социального дистанцирования. Они подразумевают отмену большого количества прежних ограничений и начало периода "жизни с COVID-19", когда к коронавирусу относятся почти как к обычному гриппу и пытаются вернуть "докоронавирусную эпоху". Некоторые эксперты опасаются, что Южную Корею ждет более мощная вспышка COVID-19, но большинство обычных людей поддерживают идею "жизни с коронавирусом", так как уже устали от длящихся почти два года ограничений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новые правила социального дистанцирования вступают в силу на территории Республики Корея с раннего утра 1 ноября. Это также знаменует собой начало постепенного возвращения к обычной жизни, хотя, конечно, о полной отмене ограничений говорить пока рано. С понедельника в Южной Корее кафе и рестораны получают возможность работать 24 часа в сутки, а количество людей, которым можно встречаться одновременно, увеличивается до 10-12 человек. Упрощается работа фитнес-центров, развлекательных заведений, станет возможным проведение спортивных состязаний и концертов при большем, чем это было до сих пор, количестве зрителей. Разного рода послабления вводятся и по другим направлениям общественной жизни.

В Южной Корее рассказали о плане по переходу к "жизни с коронавирусом"

Процесс перехода к обычной жизни, когда к COVID-19 относятся почти как к простому гриппу, в Южной Корее разбит на три этапа по шесть недель каждый. Все это стало возможно благодаря высоким темпам вакцинации. По данным на 31 октября, в стране доля полностью вакцинированных от COVID-19 превысила 75%. Если же учесть, что молодежь до 18 лет пока не могла прививаться, то получается, что доля полностью вакцинированных среди взрослого населения -  уже более 87%.

Правда, власти предупредили, что в конце каждого этапа протяженностью четыре недели будет двухнедельный оценочный период, когда будет комплексно анализироваться общая обстановка. Если же произойдет мощная вспышка COVID-19 или нагрузка на медучреждения из-за роста количества больных станет более 80%, то возвращение к прежней жизни могут и отложить.

Пессимисты из числа некоторых экспертов прогнозируют, что из-за новых правил, когда люди получат возможность более свободно общаться и передвигаться, очередная вспышка - это лишь вопрос времени, проча в сутки по пять тысяч новых больных при текущих двух тысячах ежедневно. Однако власти, с которыми согласно большинство населения страны, считают, что уровень вакцинации позволяет пойти на такой риск, а люди если и будут заболевать, то уже в основном в легкой форме. Госпитализировать отныне тоже будут не всех подряд, а лишь тех, у кого состояние будет тяжелым, а также лиц в возрасте от 70 лет и старше.

Фото: REUTERS
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Впрочем, о полном возвращении к прежней жизни пока в Корее речи не идет. Отмена ограничений растянется на несколько месяцев, а некоторые меры, вроде ношения масок и лимита на количество участников на мероприятиях, продолжат действовать. Кроме того, власти делают все возможное, чтобы подтолкнуть то незначительное количество корейцев, которое отказалось от вакцинации, все-таки сделать себе прививки, а иначе в некоторые заведения непривитым вход будет закрыт либо в той или иной степени ограничен. С другой стороны, в Корее надеются, что они действительно уже смогли преодолеть главный кризис. Местные авиакомпании и турфирмы уже докладывают о росте спроса на билеты и поездки за рубеж, по чему корейцы сильно соскучились.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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