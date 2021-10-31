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31.10.2021 13:47
Рубрика: В мире

В Минске представили картину с Лукашенко в бронежилете и с автоматом

Текст: Андрей Васильев

В минском Дворце независимости, официальной резиденции президента Беларуси, открылась экспозиция, которая посвящена событиям, произошедшим в белорусской столице в августе 2020 года.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Об этом пишет Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА. Внимание посетителей в первую очередь привлекает картина с фрагментом событий 23 августа, где президент республики Александр Лукашенко с автоматом в руках вместе с сыном Николаем находятся возле Дворца Независимости. На выставке представлен этот автомат, берет, а также форма и символ ОМОНа, скульптура от спецназа и флаг от патриотов Беларуси. Как отмечает издание, уже понятно, где в следующую экскурсию по дворцу будет очередь из желающих сделать фото на память.

Ранее стало известно, что картину, которую написала дочка одного из сотрудников Службы безопасности президента, Лукашенко подарили на день рождения в 2020 году. Глава Беларуси распорядился разместить картину во Дворце Независимости.

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