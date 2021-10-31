В ПФР рассказали, когда полностью можно получить пенсионные накопления

У ряда россиян есть право не только на страховую, но и на накопительную пенсию.

Так, накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015-го был сделан выбор в ее пользу. У россиян 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, в которую надо было вступить до 2015 года, а также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.

Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.

Как рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России, по закону за счет средств пенсионных накоплений осуществляются следующие выплаты:

• единовременная выплата (разово);

• выплата накопительной пенсии (ежемесячно бессрочно);

• срочная пенсионная выплата (ежемесячно в течение 10 лет или дольше - в зависимости от выбора пенсионера);

• выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина (разово).

Единовременная выплата

Все пенсионные накопления могут быть выплачены одной суммой только в том случае, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии.

Как уточняют в ПФР, человек может повторно обратиться за единовременной выплатой, если на его индивидуальный лицевой счет поступят новые средства пенсионных накоплений. Это можно сделать не ранее чем через 5 лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой.

Накопительная пенсия

Устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения. В 2021 году ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии - 258 месяцев. Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, необходимо общую сумму пенсионных накоплений по состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 258 месяцев.

Срочная выплата

Продолжительность выплаты пенсионер определяет самостоятельно, но она не может быть меньше 10 лет. Устанавливается при возникновении права на накопительную пенсию из средств, сформированных за счет:

• взносов по программе софинансирования пенсионных накоплений, в том числе взносов государства на софинансирование, взносов работодателя за участника программы и дохода от инвестирования;

• средств материнского капитала, направленных на формирование пенсионных накоплений, и дохода от их инвестирования;

• дополнительных самостоятельных страховых взносов на накопительную пенсию.

Выплата правопреемникам

В случае смерти человека его пенсионные накопления при определенных условиях могут быть выплачены правопреемникам. Для получения средств умершего правопреемникам надо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления. Это или ПФР, или НПФ. Соответствующее заявление подается не позднее 6 месяцев с даты смерти.

За оформление пенсионных накоплений можно обратиться при достижении 55 лет женщинами и 60 мужчинами. Обращаться нужно в ПФР, а если человек перевел накопления в негосударственный фонд, то - именно туда.

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