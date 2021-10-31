В США начнут прививать детей от коронавируса

"Зеленый свет" на использование вакцины от короновируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет выдан властями США. Соответствующее решение об одобрении экстренного применения препарата фармкомпании Pfizer-BioNTech принято Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

По данным CNN, в целях снижения рисков побочных эффектов детская прививка от COVID-19 содержит лишь треть дозы, которая вводится подросткам (препарат Pfizer ранее уже был одобрен для использования в возрастной группе 12-15 лет). При этом разработчики утверждают, что вакцина для малолетних безопасна, а ее эффективность по результатам исследований составила 90,7 процента.

Для начала прививочной кампании для 28 миллионов американских малышей теперь необходимо дождаться отмашки по итогам совещания руководства еще одного местного регулятора - Центров по контролю и предотвращению заболеваний (СDС). Оно намечено на 2 ноября и, в случае положительного решения и утверждения клинических рекомендаций по применению препарата, с 6 ноября Pfizer готов начать поставки инъекций в медучреждения по всей стране. Ранее Белый дом представил план вакцинации детей этой возрастной группы. По статистике, в США в возрастной группе с 5 до 11 лет зарегистрировано 39 процентов случаев заражения коронавирусом среди всех детей, а 170 ребятишек скончались.

В случае окончательного одобрения вакцины от COVID-19 для маленьких детей США станут четвертой в мире страной после Кубы, ОАЭ и Китая, где введена такая медицинская практика. При этом в КНР уже вакцинируют детей и более раннего возраста - ранее стало известно, что в пяти китайских провинциях проводится эксперимент по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 3 лет.