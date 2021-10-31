В США в результате стрельбы один человек погиб и еще девять ранены

Один человек погиб и еще девять получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в восточном Техасе.

Как сообщает ABC News, в субботу вечером в центре развлекательных мероприятий в Тексаркане произошла стрельба. По оценке полиции, в помещении находилось не менее двухсот человек. Десять посетителей, которые получили ранения, обратились в две больницы для лечения.

Позже в одной из больниц констатировали смерть 20-летнего мужчины. Его имя не разглашается. Полиция заявила, что ранения других девяти человек не представляют опасности для жизни. Подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия на автомобиле, марка и номер которого не установлены. Тексаркана находится на границе Техаса, примерно в 290 километрах к востоку от Далласа.