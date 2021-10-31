Врач назвал основные правила для лечения метеозависимости

В борьбе с метеозависимостью помогут закаливание, зарядка и правильное питание, рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он пояснил, что тем, кто страдает от чувствительности к изменениям температуры воздуха, нужно тренировать сосуды. Для этого необходимо закаливаться - регулярно принимать контрастный душ, делать зарядку, высыпаться и питаться сбалансированно.

"Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы", - сказал Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Специалист добавил, что также важно избегать стрессов и переутомления.

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