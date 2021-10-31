Врачи объяснили, почему опасно подниматься по лестнице бегом

Многие люди активно пользуются лестницей для профилактики гиподинамии, однако немногие знают, что на самом деле есть лишь один правильный способ по ней подниматься. Если делать это неправильно, то можно лишь ухудшить состояние некоторых групп мышц и довести себя до одышки.

Об этом рассказал японский ортопедический хирург Ютака Хираидзуми с почти 40-летним опытом работы. Он объяснил, что когда человек поднимается по лестнице, он обязательно должен делать это, контролируя центр тяжести, то есть держать его точно над ногами, не наклоняться вперед и не бежать.

Закономерная реакция организма на подъем бегом по лестнице - это одышка и боль в ногах. Дело в том, что, когда вы наклоняетесь вперед, ускоряясь на лестнице, увеличивается нагрузка на мышцы вокруг тазобедренных и коленных суставов, которые поддерживают верхнюю часть туловища, и вы быстрее устаете, появляется мышечная боль.

"Важно сохранять сбалансированную осанку при подъеме и спуске по лестнице. Если вы будете пользоваться лестницей правильно, то естественным образом укрепите антигравитационные мышцы и корпус", - говорит ортопед, имея в виду мышцы голеней, бедер, живота, груди и шеи, которые сокращаются для удерживания тела в равновесии. "Для этого распрямитесь и смотрите вперед, а не на ноги", - цитирует врача "ИноСМИ".