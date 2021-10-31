Новости

Диетологи рассказали, какой хлеб из магазина самый полезный 15:49
На Кубани с 1 ноября введут дополнительные ограничения 15:45
Путин заявил о быстром потеплении климата в России 15:40
Путин проведет серию военных совещаний 15:25
Врачи объяснили, почему опасно подниматься по лестнице бегом 15:18
США изучат возможность введения антидемпинговых пошлин на трубы из РФ 15:14
Власти Тувы рассказали о семье убитых девочек 14:59
Эксперты рассказали, как обезопасить себя при потере смартфона 14:49
В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт" 14:11
В Минске представили картину с Лукашенко в бронежилете и с автоматом 13:47
Почти 65 км набережных благоустроили в Москве за 10 лет 13:47
"Роскосмос" показал эмблему нового узлового модуля МКС "Причал" 13:30
Роспотребнадзор поможет туристам, отравившимся в Египте 13:19
США ввели санкции против иранских дронов 13:07
В Петербурге скончался народный артист России Геннадий Бойко 13:04
Пепел от извержения вулкана на Канарах засыпал кладбища 13:03
Минздрав поможет владимирским медикам в борьбе с COVID-19 12:45
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем 12:37
Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака 12:35
МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 12:11
Грузия начала производство американского оружия 12:08
Видео: Как в Сочи начались объявленные в стране нерабочие дни 12:07
Страны Евросоюза перешли на зимнее время 12:03
Лидеры G20 одобрили введение налога для корпораций 11:50
Финансист рассказал о необычных способах заработка на недвижимости 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 15:18
Рубрика: Общество

Врачи объяснили, почему опасно подниматься по лестнице бегом

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости

Многие люди активно пользуются лестницей для профилактики гиподинамии, однако немногие знают, что на самом деле есть лишь один правильный способ по ней подниматься. Если делать это неправильно, то можно лишь ухудшить состояние некоторых групп мышц и довести себя до одышки.

Об этом рассказал японский ортопедический хирург Ютака Хираидзуми с почти 40-летним опытом работы. Он объяснил, что когда человек поднимается по лестнице, он обязательно должен делать это, контролируя центр тяжести, то есть держать его точно над ногами, не наклоняться вперед и не бежать.

Закономерная реакция организма на подъем бегом по лестнице - это одышка и боль в ногах. Дело в том, что, когда вы наклоняетесь вперед, ускоряясь на лестнице, увеличивается нагрузка на мышцы вокруг тазобедренных и коленных суставов, которые поддерживают верхнюю часть туловища, и вы быстрее устаете, появляется мышечная боль.

"Важно сохранять сбалансированную осанку при подъеме и спуске по лестнице. Если вы будете пользоваться лестницей правильно, то естественным образом укрепите антигравитационные мышцы и корпус", - говорит ортопед, имея в виду мышцы голеней, бедер, живота, груди и шеи, которые сокращаются для удерживания тела в равновесии. "Для этого распрямитесь и смотрите вперед, а не на ноги", - цитирует врача "ИноСМИ".

Врач назвала три привычки, неминуемо разрушающие здоровье женщины

Общество Здоровье Общество Ежедневник Образ жизни Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин проведет серию военных совещаний
Власти Египта закрыли отель, где отравились россияне
В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Убитые в Туве девочки были сестрами
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей