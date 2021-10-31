В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 7603
- 2 Санкт-Петербург 3597
- 3 Московская область 2737
- 4 Самарская область 1458
- 5 Нижегородская область 799
- 6 Воронежская область 793
- 7 Республика Крым 712
- 8 Свердловская область 711
- 9 Пермский край 697
- 10 Красноярский край 684
- 11 Республика Башкортостан 668
- 12 Ростовская область 629
- 13 Ульяновская область 605
- 14 Смоленская область 597
- 15 Саратовская область 575
- 16 Омская область 529
- 17 Челябинская область 503
- 18 Брянская область 494
- 19 Иркутская область 490
- 20 Алтайский край 472
- 21 Архангельская область 465
- 22 Ставропольский край 445
- 23 Волгоградская область 437
- 24 Хабаровский край 425
- 25 Оренбургская область 413
- 26 Липецкая область 400
- 27 Тверская область 399
- 28 Калининградская область 398
- 29 Удмуртская Республика 397
- 30 Пензенская область 374
- 31 Ленинградская область 374
- 32 Республика Коми 369
- 33 Вологодская область 363
- 34 Курская область 357
- 35 Забайкальский край 352
- 36 Севастополь 350
- 37 Белгородская область 344
- 38 Новосибирская область 340
- 39 Тюменская область 339
- 40 Владимирская область 324
- 41 Орловская область 317
- 42 Республика Карелия 301
- 43 Кемеровская область 299
- 44 Псковская область 290
- 45 Республика Саха (Якутия) 289
- 46 Новгородская область 283
- 47 Мурманская область 282
- 48 Приморский край 281
- 49 Краснодарский край 279
- 50 Ярославская область 274
- 51 Ханты-Мансийский автономный округ 260
- 52 Кировская область 259
- 53 Астраханская область 249
- 54 Тульская область 249
- 55 Томская область 244
- 56 Рязанская область 238
- 57 Ивановская область 233
- 58 Республика Хакасия 220
- 59 Курганская область 206
- 60 Тамбовская область 204
- 61 Костромская область 201
- 62 Республика Чувашия 183
- 63 Калужская область 180
- 64 Республика Татарстан 179
- 65 Амурская область 171
- 66 Республика Бурятия 169
- 67 Республика Мордовия 162
- 68 Республика Дагестан 160
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 140
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 128
- 71 Республика Марий Эл 126
- 72 Чеченская Республика 118
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 101
- 74 Сахалинская область 98
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 85
- 76 Республика Ингушетия 81
- 77 Республика Адыгея 78
- 78 Республика Тыва 75
- 79 Республика Алтай 65
- 80 Республика Калмыкия 55
- 81 Еврейская автономная область 45
- 82 Камчатский край 44
- 83 Магаданская область 37
- 84 Чукотский автономный округ 19
- 85 Ненецкий автономный округ 18
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 513 790 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,17%
- 2. Камчатский край 0,21%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва 0,26%
За последние сутки подтверждено 1 158 смертей:
- Москва 94
- Санкт-Петербург 82
- Московская область 43
- Краснодарский край 41
- Нижегородская область 41
- Ставропольский край 36
- Республика Башкортостан 35
- Ростовская область 33
- Пермский край 33
- Свердловская область 31
- Пензенская область 28
- Самарская область 28
- Саратовская область 28
- Челябинская область 28
- Красноярский край 28
- Иркутская область 28
- Алтайский край 26
- Волгоградская область 25
- Ульяновская область 24
- Удмуртская Республика 23
- Воронежская область 22
- Республика Чувашия 20
- Оренбургская область 20
- Тульская область 17
- Брянская область 16
- Республика Крым 15
- Липецкая область 14
- Новосибирская область 14
- Рязанская область 13
- Севастополь 12
- Астраханская область 11
- Тюменская область 11
- Республика Татарстан 10
- Ханты-Мансийский автономный округ 10
- Омская область 10
- Вологодская область 9
- Мурманская область 9
- Владимирская область 8
- Тамбовская область 8
- Новгородская область 8
- Республика Саха (Якутия) 8
- Ивановская область 7
- Орловская область 7
- Смоленская область 7
- Республика Коми 7
- Калининградская область 7
- Чеченская Республика 7
- Курская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Адыгея 6
- Республика Дагестан 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Республика Мордовия 6
- Кемеровская область 6
- Забайкальский край 6
- Белгородская область 5
- Тверская область 5
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Архангельская область 4
- Ленинградская область 4
- Республика Бурятия 4
- Хабаровский край 4
- Республика Калмыкия 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Хакасия 3
- Томская область 3
- Камчатский край 3
- Приморский край 3
- Республика Карелия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Республика Алтай 2
- Еврейская автономная область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 238 538 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 115 человек:
- Москва 5050
- Московская область 2574
- Санкт-Петербург 1884
- Республика Крым 906
- Республика Саха (Якутия) 905
- Самарская область 795
- Республика Башкортостан 669
- Нижегородская область 647
- Ростовская область 595
- Красноярский край 566
- Ульяновская область 520
- Свердловская область 491
- Пермский край 433
- Саратовская область 402
- Омская область 398
- Архангельская область 393
- Липецкая область 383
- Брянская область 378
- Астраханская область 374
- Тверская область 358
- Ленинградская область 329
- Приморский край 328
- Удмуртская Республика 320
- Псковская область 305
- Калининградская область 301
- Ставропольский край 299
- Хабаровский край 292
- Оренбургская область 287
- Республика Карелия 283
- Кемеровская область 241
- Тульская область 235
- Забайкальский край 221
- Мурманская область 215
- Республика Чувашия 215
- Волгоградская область 206
- Севастополь 202
- Челябинская область 199
- Вологодская область 180
- Курская область 177
- Воронежская область 163
- Иркутская область 154
- Смоленская область 153
- Республика Бурятия 153
- Ханты-Мансийский автономный округ 152
- Республика Дагестан 147
- Кировская область 147
- Алтайский край 147
- Республика Коми 142
- Тамбовская область 140
- Республика Мордовия 120
- Костромская область 115
- Тюменская область 113
- Амурская область 107
- Новгородская область 105
- Калужская область 103
- Ярославская область 98
- Кабардино-Балкарская Республика 97
- Ивановская область 84
- Чеченская Республика 84
- Республика Ингушетия 73
- Республика Татарстан 70
- Сахалинская область 62
- Карачаево-Черкесская Республика 61
- Ямало-Ненецкий автономный округ 61
- Владимирская область 55
- Республика Тыва 54
- Краснодарский край 53
- Орловская область 51
- Республика Калмыкия 51
- Новосибирская область 49
- Еврейская автономная область 49
- Белгородская область 48
- Томская область 47
- Курганская область 45
- Республика Адыгея 35
- Республика Северная Осетия - Алания 33
- Пензенская область 29
- Камчатский край 25
- Рязанская область 19
- Магаданская область 19
- Чукотский автономный округ 16
- Республика Марий Эл 15
- Республика Алтай 10
- Республика Хакасия 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 358 539.