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31.10.2021 11:35
Рубрика: Общество

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 7603
  • 2 Санкт-Петербург 3597
  • 3 Московская область 2737
  • 4 Самарская область 1458
  • 5 Нижегородская область 799
  • 6 Воронежская область 793
  • 7 Республика Крым 712
  • 8 Свердловская область 711
  • 9 Пермский край 697
  • 10 Красноярский край 684
  • 11 Республика Башкортостан 668
  • 12 Ростовская область 629
  • 13 Ульяновская область 605
  • 14 Смоленская область 597
  • 15 Саратовская область 575
  • 16 Омская область 529
  • 17 Челябинская область 503
  • 18 Брянская область 494
  • 19 Иркутская область 490
  • 20 Алтайский край 472
  • 21 Архангельская область 465
  • 22 Ставропольский край 445
  • 23 Волгоградская область 437
  • 24 Хабаровский край 425
  • 25 Оренбургская область 413
  • 26 Липецкая область 400
  • 27 Тверская область 399
  • 28 Калининградская область 398
  • 29 Удмуртская Республика 397
  • 30 Пензенская область 374
  • 31 Ленинградская область 374
  • 32 Республика Коми 369
  • 33 Вологодская область 363
  • 34 Курская область 357
  • 35 Забайкальский край 352
  • 36 Севастополь 350
  • 37 Белгородская область 344
  • 38 Новосибирская область 340
  • 39 Тюменская область 339
  • 40 Владимирская область 324
  • 41 Орловская область 317
  • 42 Республика Карелия 301
  • 43 Кемеровская область 299
  • 44 Псковская область 290
  • 45 Республика Саха (Якутия) 289
  • 46 Новгородская область 283
  • 47 Мурманская область 282
  • 48 Приморский край 281
  • 49 Краснодарский край 279
  • 50 Ярославская область 274
  • 51 Ханты-Мансийский автономный округ 260
  • 52 Кировская область 259
  • 53 Астраханская область 249
  • 54 Тульская область 249
  • 55 Томская область 244
  • 56 Рязанская область 238
  • 57 Ивановская область 233
  • 58 Республика Хакасия 220
  • 59 Курганская область 206
  • 60 Тамбовская область 204
  • 61 Костромская область 201
  • 62 Республика Чувашия 183
  • 63 Калужская область 180
  • 64 Республика Татарстан 179
  • 65 Амурская область 171
  • 66 Республика Бурятия 169
  • 67 Республика Мордовия 162
  • 68 Республика Дагестан 160
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 140
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 128
  • 71 Республика Марий Эл 126
  • 72 Чеченская Республика 118
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 101
  • 74 Сахалинская область 98
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 85
  • 76 Республика Ингушетия 81
  • 77 Республика Адыгея 78
  • 78 Республика Тыва 75
  • 79 Республика Алтай 65
  • 80 Республика Калмыкия 55
  • 81 Еврейская автономная область 45
  • 82 Камчатский край 44
  • 83 Магаданская область 37
  • 84 Чукотский автономный округ 19
  • 85 Ненецкий автономный округ 18

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 513 790 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,17%
  • 2. Камчатский край 0,21%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва 0,26%
За последние сутки подтверждено 1 158 смертей:
  • Москва 94
  • Санкт-Петербург 82
  • Московская область 43
  • Краснодарский край 41
  • Нижегородская область 41
  • Ставропольский край 36
  • Республика Башкортостан 35
  • Ростовская область 33
  • Пермский край 33
  • Свердловская область 31
  • Пензенская область 28
  • Самарская область 28
  • Саратовская область 28
  • Челябинская область 28
  • Красноярский край 28
  • Иркутская область 28
  • Алтайский край 26
  • Волгоградская область 25
  • Ульяновская область 24
  • Удмуртская Республика 23
  • Воронежская область 22
  • Республика Чувашия 20
  • Оренбургская область 20
  • Тульская область 17
  • Брянская область 16
  • Республика Крым 15
  • Липецкая область 14
  • Новосибирская область 14
  • Рязанская область 13
  • Севастополь 12
  • Астраханская область 11
  • Тюменская область 11
  • Республика Татарстан 10
  • Ханты-Мансийский автономный округ 10
  • Омская область 10
  • Вологодская область 9
  • Мурманская область 9
  • Владимирская область 8
  • Тамбовская область 8
  • Новгородская область 8
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Ивановская область 7
  • Орловская область 7
  • Смоленская область 7
  • Республика Коми 7
  • Калининградская область 7
  • Чеченская Республика 7
  • Курская область 6
  • Ярославская область 6
  • Республика Адыгея 6
  • Республика Дагестан 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 6
  • Республика Мордовия 6
  • Кемеровская область 6
  • Забайкальский край 6
  • Белгородская область 5
  • Тверская область 5
  • Калужская область 4
  • Костромская область 4
  • Архангельская область 4
  • Ленинградская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Хабаровский край 4
  • Республика Калмыкия 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Хакасия 3
  • Томская область 3
  • Камчатский край 3
  • Приморский край 3
  • Республика Карелия 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Кировская область 2
  • Курганская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Еврейская автономная область 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 238 538 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 115 человек:
  • Москва 5050
  • Московская область 2574
  • Санкт-Петербург 1884
  • Республика Крым 906
  • Республика Саха (Якутия) 905
  • Самарская область 795
  • Республика Башкортостан 669
  • Нижегородская область 647
  • Ростовская область 595
  • Красноярский край 566
  • Ульяновская область 520
  • Свердловская область 491
  • Пермский край 433
  • Саратовская область 402
  • Омская область 398
  • Архангельская область 393
  • Липецкая область 383
  • Брянская область 378
  • Астраханская область 374
  • Тверская область 358
  • Ленинградская область 329
  • Приморский край 328
  • Удмуртская Республика 320
  • Псковская область 305
  • Калининградская область 301
  • Ставропольский край 299
  • Хабаровский край 292
  • Оренбургская область 287
  • Республика Карелия 283
  • Кемеровская область 241
  • Тульская область 235
  • Забайкальский край 221
  • Мурманская область 215
  • Республика Чувашия 215
  • Волгоградская область 206
  • Севастополь 202
  • Челябинская область 199
  • Вологодская область 180
  • Курская область 177
  • Воронежская область 163
  • Иркутская область 154
  • Смоленская область 153
  • Республика Бурятия 153
  • Ханты-Мансийский автономный округ 152
  • Республика Дагестан 147
  • Кировская область 147
  • Алтайский край 147
  • Республика Коми 142
  • Тамбовская область 140
  • Республика Мордовия 120
  • Костромская область 115
  • Тюменская область 113
  • Амурская область 107
  • Новгородская область 105
  • Калужская область 103
  • Ярославская область 98
  • Кабардино-Балкарская Республика 97
  • Ивановская область 84
  • Чеченская Республика 84
  • Республика Ингушетия 73
  • Республика Татарстан 70
  • Сахалинская область 62
  • Карачаево-Черкесская Республика 61
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 61
  • Владимирская область 55
  • Республика Тыва 54
  • Краснодарский край 53
  • Орловская область 51
  • Республика Калмыкия 51
  • Новосибирская область 49
  • Еврейская автономная область 49
  • Белгородская область 48
  • Томская область 47
  • Курганская область 45
  • Республика Адыгея 35
  • Республика Северная Осетия - Алания 33
  • Пензенская область 29
  • Камчатский край 25
  • Рязанская область 19
  • Магаданская область 19
  • Чукотский автономный округ 16
  • Республика Марий Эл 15
  • Республика Алтай 10
  • Республика Хакасия 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 358 539.

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