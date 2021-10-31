В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7603

2 Санкт-Петербург 3597

3 Московская область 2737

4 Самарская область 1458

5 Нижегородская область 799

6 Воронежская область 793

7 Республика Крым 712

8 Свердловская область 711

9 Пермский край 697

10 Красноярский край 684

11 Республика Башкортостан 668

12 Ростовская область 629

13 Ульяновская область 605

14 Смоленская область 597

15 Саратовская область 575

16 Омская область 529

17 Челябинская область 503

18 Брянская область 494

19 Иркутская область 490

20 Алтайский край 472

21 Архангельская область 465

22 Ставропольский край 445

23 Волгоградская область 437

24 Хабаровский край 425

25 Оренбургская область 413

26 Липецкая область 400

27 Тверская область 399

28 Калининградская область 398

29 Удмуртская Республика 397

30 Пензенская область 374

31 Ленинградская область 374

32 Республика Коми 369

33 Вологодская область 363

34 Курская область 357

35 Забайкальский край 352

36 Севастополь 350

37 Белгородская область 344

38 Новосибирская область 340

39 Тюменская область 339

40 Владимирская область 324

41 Орловская область 317

42 Республика Карелия 301

43 Кемеровская область 299

44 Псковская область 290

45 Республика Саха (Якутия) 289

46 Новгородская область 283

47 Мурманская область 282

48 Приморский край 281

49 Краснодарский край 279

50 Ярославская область 274

51 Ханты-Мансийский автономный округ 260

52 Кировская область 259

53 Астраханская область 249

54 Тульская область 249

55 Томская область 244

56 Рязанская область 238

57 Ивановская область 233

58 Республика Хакасия 220

59 Курганская область 206

60 Тамбовская область 204

61 Костромская область 201

62 Республика Чувашия 183

63 Калужская область 180

64 Республика Татарстан 179

65 Амурская область 171

66 Республика Бурятия 169

67 Республика Мордовия 162

68 Республика Дагестан 160

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 140

70 Кабардино-Балкарская Республика 128

71 Республика Марий Эл 126

72 Чеченская Республика 118

73 Республика Северная Осетия-Алания 101

74 Сахалинская область 98

75 Карачаево-Черкесская Республика 85

76 Республика Ингушетия 81

77 Республика Адыгея 78

78 Республика Тыва 75

79 Республика Алтай 65

80 Республика Калмыкия 55

81 Еврейская автономная область 45

82 Камчатский край 44

83 Магаданская область 37

84 Чукотский автономный округ 19

85 Ненецкий автономный округ 18 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 513 790 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,17%

2. Камчатский край 0,21%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва 0,26% За последние сутки подтверждено 1 158 смертей: Москва 94

Санкт-Петербург 82

Московская область 43

Краснодарский край 41

Нижегородская область 41

Ставропольский край 36

Республика Башкортостан 35

Ростовская область 33

Пермский край 33

Свердловская область 31

Пензенская область 28

Самарская область 28

Саратовская область 28

Челябинская область 28

Красноярский край 28

Иркутская область 28

Алтайский край 26

Волгоградская область 25

Ульяновская область 24

Удмуртская Республика 23

Воронежская область 22

Республика Чувашия 20

Оренбургская область 20

Тульская область 17

Брянская область 16

Республика Крым 15

Липецкая область 14

Новосибирская область 14

Рязанская область 13

Севастополь 12

Астраханская область 11

Тюменская область 11

Республика Татарстан 10

Ханты-Мансийский автономный округ 10

Омская область 10

Вологодская область 9

Мурманская область 9

Владимирская область 8

Тамбовская область 8

Новгородская область 8

Республика Саха (Якутия) 8

Ивановская область 7

Орловская область 7

Смоленская область 7

Республика Коми 7

Калининградская область 7

Чеченская Республика 7

Курская область 6

Ярославская область 6

Республика Адыгея 6

Республика Дагестан 6

Кабардино-Балкарская Республика 6

Республика Мордовия 6

Кемеровская область 6

Забайкальский край 6

Белгородская область 5

Тверская область 5

Калужская область 4

Костромская область 4

Архангельская область 4

Ленинградская область 4

Республика Бурятия 4

Хабаровский край 4

Республика Калмыкия 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Хакасия 3

Томская область 3

Камчатский край 3

Приморский край 3

Республика Карелия 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Марий Эл 2

Кировская область 2

Курганская область 2

Республика Алтай 2

Еврейская автономная область 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 238 538 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 115 человек: Москва 5050

Московская область 2574

Санкт-Петербург 1884

Республика Крым 906

Республика Саха (Якутия) 905

Самарская область 795

Республика Башкортостан 669

Нижегородская область 647

Ростовская область 595

Красноярский край 566

Ульяновская область 520

Свердловская область 491

Пермский край 433

Саратовская область 402

Омская область 398

Архангельская область 393

Липецкая область 383

Брянская область 378

Астраханская область 374

Тверская область 358

Ленинградская область 329

Приморский край 328

Удмуртская Республика 320

Псковская область 305

Калининградская область 301

Ставропольский край 299

Хабаровский край 292

Оренбургская область 287

Республика Карелия 283

Кемеровская область 241

Тульская область 235

Забайкальский край 221

Мурманская область 215

Республика Чувашия 215

Волгоградская область 206

Севастополь 202

Челябинская область 199

Вологодская область 180

Курская область 177

Воронежская область 163

Иркутская область 154

Смоленская область 153

Республика Бурятия 153

Ханты-Мансийский автономный округ 152

Республика Дагестан 147

Кировская область 147

Алтайский край 147

Республика Коми 142

Тамбовская область 140

Республика Мордовия 120

Костромская область 115

Тюменская область 113

Амурская область 107

Новгородская область 105

Калужская область 103

Ярославская область 98

Кабардино-Балкарская Республика 97

Ивановская область 84

Чеченская Республика 84

Республика Ингушетия 73

Республика Татарстан 70

Сахалинская область 62

Карачаево-Черкесская Республика 61

Ямало-Ненецкий автономный округ 61

Владимирская область 55

Республика Тыва 54

Краснодарский край 53

Орловская область 51

Республика Калмыкия 51

Новосибирская область 49

Еврейская автономная область 49

Белгородская область 48

Томская область 47

Курганская область 45

Республика Адыгея 35

Республика Северная Осетия - Алания 33

Пензенская область 29

Камчатский край 25

Рязанская область 19

Магаданская область 19

Чукотский автономный округ 16

Республика Марий Эл 15

Республика Алтай 10

Республика Хакасия 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 358 539.