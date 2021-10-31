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Завтра WhatsApp может отключиться на ряде смартфонов

Текст:   Антон Благовещенский
31.10.2021,  
11:04
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В понедельник, 1 ноября 2021 года, поддержка WhatsApp будет прекращена на некоторых старых смартфонах, работающих на iOS 9 или Android 4.0.4 и их более старших версий.

Пользователи могут начать сталкиваться со сбоями и невозможностью пользоваться всеми функциями приложения. Разработчики рекомендуют обновить версию операционной системы до iOS 10/Android 4.1, приобрести новое устройство или по меньшей мере создать ререзвную копию чатов (после 1 ноября сделать это будет невозможно).

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В общей сложности без поддержки WhatsApp останется несколько десятков моделей смартфонов, включая iPhone 4s и более старшие, а также аппараты Samsung, LG, ZTE и другие.

WhatsApp
Фото: apple.com
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