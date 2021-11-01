200-летие Достоевского отметят федеральным квестом "Читай-играй"

С 1 ноября в России стартует квест "Читай-играй", посвященный 200-летию Федора Михайловича Достоевского. В течение десяти дней, до 11 ноября, все любители литературы смогут выполнять задания в офлайн и онлайн-форматах. Главный приз - электронная библиотека.

Новая федеральная акция, запущенная проектом по популяризации чтения ЮФ при поддержке Фонда Президентских грантов, не только отмечает грядущий юбилей классика, но и призывает по-новому взглянуть на его произведения. В день старта квеста все участники получат ссылку на специальное приложение - в нем будут появляться задания, которые необходимо выполнить. Получить ссылку можно в группе ЮФ " ВКонтакте".

Присоединиться к игре онлайн смогут участники со всей России, а жители 12 городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля, Саратова, Самары, Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону, Тюмени, Екатеринбурга, Воронежа - будут играть еще и в реальном режиме, выполняя задания в книжных магазинах и библиотеках.

Первые 500 участников квеста, успешно выполнившие все задания, получат призы от проекта ЮФ и его партнеров. А те, кто проходил квест в реальности, поборются за суперприз - мобильную библиотеку от сервиса электронных и аудиокниг ЛитРес.

Справка "РГ"

ЮФ (youth - "молодость") - всероссийская социальная инициатива, цель которой - популяризация чтения у поколения Z. Это творческая лаборатория, в которой создаются культурные тренды, инновации, эксперименты. ЮФ разговаривает с молодыми людьми на их языке, а в роли Послов проекта выступают известные блогеры, музыканты, артисты.