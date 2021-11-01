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Аналитики: Причина убытков соцсетей - в политике конфиденциальности Apple

Текст:   Иван Черноусов
01.11.2021,  
18:23
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Социальные сети Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat потеряли около 10 млрд долларов из-за политики Apple в отношении конфиденциальности данных пользователей, пишет издание Financial Times.

Фото: iStock
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Аналитики компании Lotame выяснили, что четыре крупнейших социальных сети потеряли около 12% выручки в третьем и четвертом квартале этого года. При этом абсолютным лидером стал Facebook.

Напомним, Apple ввел новые правила для разработчиков приложений в апреле текущего года. Теперь приложения обязаны спрашивать разрешение пользователя на сбор данных для показа персонализированной рекламы.