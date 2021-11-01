Анна Попова: Эффект от принятых антикоронавирусных мер не наступит мгновенно

Эффект от принятых антикоронавирусных мер не наступит мгновенно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Для этого нужно время - не меньше одной инкубации. Скорее всего, понадобится большее время", - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Решением президента в стране до 7 ноября действует режим нерабочих дней. Главный санитарный врач страны призвала использовать это время для вакцинации, а также незамедлительно обращаться к докторам в случае недомогания, не откладывая на рабочие дни.