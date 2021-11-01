Байдена раскритиковали за кортеж из 85 машин на саммите G20

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена за то, что на саммит G20 в Риме он приехал с кортежем из 85 автомобилей. И это при том, что главной темой встречи было изменение климата.

За такой подход американского лидера открыто называют лицемером. "Все те, кто поддерживают Байдена, вы что, не видите этого лицемерия? Он притащил караван автомобилей на саммит, посвященный глобальному потеплению!" - написал пользователь Jayy.

По мнению Hang yang, использовать танк было бы более экологично, именно так он и посоветовал поступить Байдену в следующий раз.

"Джо Байден приехал на саммит по климату в сопровождении 85 автомобилей, чтобы призвать тебя отказаться от машины и пересесть на велосипед", - сыронизировал Jakub.

По словам пользователя roger devore, даже спринтеру Усэйну Болту потребовалось 10 минут, чтобы добраться до своей машины, если бы он был в том кортеже.

"Теперь планета загрязнена, потому что Байден был в Ватикане с 85 автомобилями!" - отметил The Obsebver. Все эти машины пришлось везти из США, добавил Miraflores.

Зато все водители в этом кортеже используют не пластиковые, а бумажные трубочки для питья, смеются пользователи Twitter.

Nothing shouts "I care about carbon emissions" loader than Biden's 85 car motorcade in Rome:pic.twitter.com/sWSpqhb2Wo — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 30, 2021