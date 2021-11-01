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Рубрика: В мире

Байдена раскритиковали за кортеж из 85 машин на саммите G20

Текст: Юрий Когалов

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена за то, что на саммит G20 в Риме он приехал с кортежем из 85 автомобилей. И это при том, что главной темой встречи было изменение климата.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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За такой подход американского лидера открыто называют лицемером. "Все те, кто поддерживают Байдена, вы что, не видите этого лицемерия? Он притащил караван автомобилей на саммит, посвященный глобальному потеплению!" - написал пользователь Jayy.

По мнению Hang yang, использовать танк было бы более экологично, именно так он и посоветовал поступить Байдену в следующий раз.

"Джо Байден приехал на саммит по климату в сопровождении 85 автомобилей, чтобы призвать тебя отказаться от машины и пересесть на велосипед", - сыронизировал Jakub.

По словам пользователя roger devore, даже спринтеру Усэйну Болту потребовалось 10 минут, чтобы добраться до своей машины, если бы он был в том кортеже.

"Теперь планета загрязнена, потому что Байден был в Ватикане с 85 автомобилями!" - отметил The Obsebver. Все эти машины пришлось везти из США, добавил Miraflores.

Зато все водители в этом кортеже используют не пластиковые, а бумажные трубочки для питья, смеются пользователи Twitter.

В мире США РГ-Видео

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