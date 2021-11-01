Банки и компании ЖКХ переходят на онлайн взаимодействие с приставами РФ

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что банки и компании в сфере ЖКХ переходят на онлайн взаимодействие с приставами.

"Юридическим лицам - крупным взыскателям (банкам, топливно- энергетическим компаниям, управляющим компаниям в сфере ЖКХ) в июле 2021 года предоставлена возможность подключения к Единому порталу государственных и муниципальных услуг и системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для работы с ФССП России в электронном виде, - заявил он в интервью ТАСС. - Сегодня более 30 организаций осуществляют технические мероприятия по подключению, восемь организаций проходят тестирование, две - подключены".

С начала работы сервисов они уже направили приставам более 30 тысяч документов. Также глава ведомства рассказал, что служба осуществляет электронное межведомственное взаимодействие с регистрирующими органами, кредитными организациями и органами, выдающими исполнительные документы, в электронном виде.