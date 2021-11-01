Бастрыкин выступил за обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался за введение обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов из ближнего зарубежья и подготовки специального закона о приезжих.

По его словам, миграцию в России регулируют множество нормативных актов, однако сама нормативная база запутана. Поэтому пора кодифицировать миграционное законодательство, считает Бастрыкин. В таком документе необходимо прописать все формы миграции, порядок регистрации, выдачу квот и определить порядок учета приезжих, заявил глава СК агентству "Интерфакс".

Глава СК привел такие цифры: за январь-июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а за первую половину 2021-го - почти 19 тысяч.