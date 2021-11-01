Бирюков: В "Парке Яуза" завершается строительство уникального экоцентра

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по строительству здания уникального экоцентра в рамках проекта "Парк Яуза". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Современный инновационный экоцентр появится в пойме реки Чермянки, в дальнейшем он станет частью создаваемого "Парка Яуза", - отметил Петр Бирюков. - Строительство объекта ведется на ранее заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок".

Площадь экоцентра составит более 1,2 тыс. квадратных метров. В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию.

"В строительстве и оформлении павильона максимально используем природные материалы, в основном, дерево, - рассказал Бирюков.- В зоне кафе предусмотрено фасадное витражное остекление, чтобы максимально задействовать естественное освещение".

Новый центр займется популяризацией экологических профессий будущего.

Экспозиционное пространство планируется разделить на пять зон, каждая из которых будет рассказывать о новых профессиях.