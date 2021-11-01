Биржевая цена авиакеросина обновила рекорд

Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический максимум, следует из данных торгов.

Цена на этот вид топлива выросла на 2,16%, до 58 217 рублей за тонну. Прошлый рекорд был достигнут 27 октября, когда авиакеросин стоил 58 118 рублей за тонну.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 0,28%, до 53 283 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,15%, до 54 395 рублей.

Зимний дизель, наоборот, подешевел на 0,19%, до 58936 рублей за тонну. Цена на межсезонное дизельное топливо также снизилась на 0,14%, до 53536 рублей, а на летнее - выросла на 0,34%, до 52 361 рубля за тонну.

Спрос на авиакеросин растет с наступлением холодов, несмотря на относительно низкий сезон. Авиакеросин используют не только авиакомпании, но и заводы для производства зимних видов дизельного топлива, а также в смеси со средними дистиллятами для выпуска суррогатов.