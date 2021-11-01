Более 281,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 8 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 42,6 тысячи человек.

Кроме того, более 143,1 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1529 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 805 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 8 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 716 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у пятнадцати инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ, по данным на сегодняшний день, выявлены 123 человека с коронавирусом. Что касается гражданского персонала Вооруженных сил, то опасная инфекция обнаружена у 247 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 423 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали около 29,5 тысячи пациентов, свыше 10,6 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - проинформировали в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 281 540 человек, сообщили в Минобороны РФ.