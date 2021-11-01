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Рубрика: Экономика

ЦБ лишил лицензии банк "Спутник"

Текст: Евгения Думанская

Банк России отозвал лицензию у финансовой организации "Спутник", работавшей в Самаре. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В сентябре функции временной администрации банка передали "Агентству по страхованию вкладов". Позже были выявлены крупная недостача средств в кассах и полная утрата "Спутником" капитала. Кроме того, банк нарушал федеральные законы и требования ЦБ, был вовлечен в проведение сомнительных операций. Сейчас возбуждены уголовные дела.

Согласно данным отчетности, на 1 октября "Спутник" занимал 295-е место в российской банковской системе по величине активов. Банк являлся участником системы страхования вкладов, и датой наступления страхового случая считается 10 сентября, когда был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

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