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01.11.2021 00:01
Рубрика: Экономика

ЦБ ограничил комиссии за расчеты через маркетплейсы

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
С 1 ноября максимальная комиссия при переводе через Систему быстрых платежей (СБП) граждан с банковского счета на специальный счет в марткетплейсе (у оператора финансовой платформы) на сумму до 100 тыс. рублей в месяц будет равна нулю, от 100 тыс. руб. в месяц - 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.
Снижение комиссии сделает более востребованными расчеты через финансовые платформы. Фото: Сергей Михеев

Отправлять деньги на финансовые платформы можно будет на тех же условиях, что и между физлицами, а выводить их со счетов бесплатно вне зависимости от суммы. "Тарифы приняты для расширения доступности переводов граждан в системе финансового маркетплейса через СБП", - пояснила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Фото: iStock
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С практической точки зрения снижение комиссии за расчеты через финансовую платформу может способствовать их востребованности со стороны потребителей, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Новация коснется тех, кто будет пользоваться услугами финансовых платформ, которые входят в реестр Банка России (сейчас таких платформ 4, наиболее полный функционал у "Финуслуг" от Мосбиржи), указал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: "100 тыс. вполне достаточно, чтобы протестировать новый способ открывать вклады - через маркетплейс".

Система быстрых платежей была запущена 28 февраля 2019 года. По данным ЦБ, объем переводов между гражданами в сентябре достиг 500 млрд рублей, а с начала года - превысил 3 трлн. Средний чек в системе в этом году составляет 6 тыс. руб.

С начала года объем переводов в СБП превысил 3 трлн рублей, а средний чек составляет 6 тыс. рублей

Граждане при переводах себе или другим физлицам на сумму до 100 тыс. рублей в месяц комиссию не платят, от 100 тыс. рублей в месяц комиссия составляет 0,5% от суммы перевода (но не более 1,5 тыс. рублей).

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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