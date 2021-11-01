Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 11%

Цена на газ в Европе на открытии торгов лондонской биржи ICE подросла сразу на 11%. Это происходит на фоне остановки прямых поставок топлива из России в Евросоюз по трубе "Ямал - Европа", о чем стало известно в минувшие выходные.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов поднялась до почти 861 долларов за тысячу кубометров. Общий рост цены превысил 11%, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу всего за день цены на голубое топливо для европейских потребителей упали на 14%. В ходе торгов цена на декабрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 795,8 доллара за тысячу кубометров.

Позже, вместе с сообщением об остановке прокачки газа по "Ямалу - Европе", появилась информация, что по газопроводу начались физические реверсные поставки в обратном направлении. Как следует из данных оператора польской сети газопроводов Gaz-System, газ продолжает поступать в Польшу с востока. Однако последующая прокачка на запад в Германию в настоящий момент не происходит.