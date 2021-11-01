Чем запомнился первый день климатического саммита в Глазго

Страшилки, призывы, обещания. Пожалуй, этими тремя словам можно описать выступления большинства лидеров стран и правительств, выступавших в первый день климатического саммита в Глазго.

Сначала страху на гостей попытался нагнать хозяин встречи, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Участников встречи он сравнил с агентом 007 Джеймсом Бондом, который в фильмах неоднократно оказывался привязанным к машине судного дня. "Мы сегодня находимся почти в той же самой позиции, что и Джеймс Бонд", - отметил глава британского правительства. По его словам, "человечество издавна тянуло время в вопросах изменения климата". "И сейчас, когда до полуночи остается одна минута, нужно действовать", заявил Джонсон, используя для нагнетания атмосферы образ часов Судного дня, символизирующих момент наступления ядерного катаклизма.

Премьер Италии Мари Драги предпочел более приземленные понятия. "Мы уже с очевидностью видим последствия климатических изменений - от катастрофических пожаров и наводнений до потери биоразнообразия. Они ведут к серьезным угрозам глобальному миру и безопасности. В результате истощаются природные ресурсы, растет социальная напряженность, увеличивается миграция, это способствует терроризму и организованной преступности", - заявил Драги.

А вот генсек ООН Антониу Гутерриш взял пример с Джонсона и заявил, что, добывая ископаемые, человечество роет себе могилу.

После такой затравки Джонсон выразил надежду, что мировые лидеры всерьез возьмутся за проблему изменения климата, а их обещания не останутся пустой болтовней.

Начало саммита, видимо, было не слишком захватывающим для остальных участников, поскольку президент США Джо Байден явно заскучал, а может быть, как предположили британские СМИ, даже задремал. Впрочем, потом он выступил довольно бодро.

В своей речи Байден "зашел с козырей", пообещав серьезно сократить выбросы парниковых газов. По словам Байдена, США планируют сократить их на 50-52 процента к 2030 году по сравнению с показателями 2005 года. Возможно, такие радужные перспективы он увидел благодаря тому, что в 2020-м удалось существенно снизить выбросы. Вот только в основном это произошло из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер (аналогичная ситуация наблюдается и в других странах). А на изоляции людей до 2030 года будет сложно продержать. Переход же США от угля к газу не слишком сильно сказался на уровне выбросов.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заверила, что ФРГ намерена сократить выбросы к 2030 году на 65 процентов, правда, по сравнению с 1990-м годом. В стране активно развивают "зеленую энергетику", планируют отказаться от угольных электростанций. Правда, на этом фоне несколько странно выглядит открытие в прошлом году новой угольной станции. Впрочем, ее операторы заверяют, что выбросы загрязняющих веществ у нее почти такие же низкие, как на газовых электростанциях.

Многие другие лидеры взяли с них пример, пообещав на тот или иной процент сократить уровни выбросов. А вот Эмманюэль Макрон, президент Франции, где значительную часть энергии дают атомные электростанции, ни слова не сказал об обязательствах своей страны. В отличие от своих коллег он больше сосредоточился на призывах. Так, он предложил не заключать торговые соглашения, если это мешает борьбе против изменений климата. Правда, французский президент так и не уточнил, что именно он имел в виду. Другое его послание было более четким. "Мы должны ежегодно выделять 100 млрд долларов на решение задач по борьбе с изменением климата", - заявил Макрон.

И хотя прозвучало много громких слов, многие эксперты не верят, что странам удастся реализовать разработанные в ходе этой и предыдущих конференций соглашения. Как пишет журнал Nature, они крайне скептически относятся к возможности того, что государства смогут исполнить Парижское соглашение по климату. "Шесть из десяти опрошенных ожидают, что температура к концу столетия вырастет на три градуса", - отмечает СМИ. Лишь несколько экспертов допускают, что заявленные цели по удержанию потепления в пределах 1,5-2 градусов будут выполнены. В основном же они скептически относятся к реализации добровольных обязательств, взятых странами в рамках Парижского соглашения. По мнению ученых, рано или поздно выбросы парниковых газов будут значительным образом сокращены или снижены до нулевого уровня, тогда и температура на Земле стабилизируется.