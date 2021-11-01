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01.11.2021 22:01
Рубрика: В мире

Чем запомнился первый день климатического саммита в Глазго

Текст: Юрий Когалов
Страшилки, призывы, обещания. Пожалуй, этими тремя словам можно описать выступления большинства лидеров стран и правительств, выступавших в первый день климатического саммита в Глазго.

Сначала страху на гостей попытался нагнать хозяин встречи, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Участников встречи он сравнил с агентом 007 Джеймсом Бондом, который в фильмах неоднократно оказывался привязанным к машине судного дня. "Мы сегодня находимся почти в той же самой позиции, что и Джеймс Бонд", - отметил глава британского правительства. По его словам, "человечество издавна тянуло время в вопросах изменения климата". "И сейчас, когда до полуночи остается одна минута, нужно действовать", заявил Джонсон, используя для нагнетания атмосферы образ часов Судного дня, символизирующих момент наступления ядерного катаклизма.

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
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Премьер Италии Мари Драги предпочел более приземленные понятия. "Мы уже с очевидностью видим последствия климатических изменений - от катастрофических пожаров и наводнений до потери биоразнообразия. Они ведут к серьезным угрозам глобальному миру и безопасности. В результате истощаются природные ресурсы, растет социальная напряженность, увеличивается миграция, это способствует терроризму и организованной преступности", - заявил Драги.

А вот генсек ООН Антониу Гутерриш взял пример с Джонсона и заявил, что, добывая ископаемые, человечество роет себе могилу.

После такой затравки Джонсон выразил надежду, что мировые лидеры всерьез возьмутся за проблему изменения климата, а их обещания не останутся пустой болтовней.

Начало саммита, видимо, было не слишком захватывающим для остальных участников, поскольку президент США Джо Байден явно заскучал, а может быть, как предположили британские СМИ, даже задремал. Впрочем, потом он выступил довольно бодро.

В своей речи Байден "зашел с козырей", пообещав серьезно сократить выбросы парниковых газов. По словам Байдена, США планируют сократить их на 50-52 процента к 2030 году по сравнению с показателями 2005 года. Возможно, такие радужные перспективы он увидел благодаря тому, что в 2020-м удалось существенно снизить выбросы. Вот только в основном это произошло из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер (аналогичная ситуация наблюдается и в других странах). А на изоляции людей до 2030 года будет сложно продержать. Переход же США от угля к газу не слишком сильно сказался на уровне выбросов.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заверила, что ФРГ намерена сократить выбросы к 2030 году на 65 процентов, правда, по сравнению с 1990-м годом. В стране активно развивают "зеленую энергетику", планируют отказаться от угольных электростанций. Правда, на этом фоне несколько странно выглядит открытие в прошлом году новой угольной станции. Впрочем, ее операторы заверяют, что выбросы загрязняющих веществ у нее почти такие же низкие, как на газовых электростанциях.

Многие другие лидеры взяли с них пример, пообещав на тот или иной процент сократить уровни выбросов. А вот Эмманюэль Макрон, президент Франции, где значительную часть энергии дают атомные электростанции, ни слова не сказал об обязательствах своей страны. В отличие от своих коллег он больше сосредоточился на призывах. Так, он предложил не заключать торговые соглашения, если это мешает борьбе против изменений климата. Правда, французский президент так и не уточнил, что именно он имел в виду. Другое его послание было более четким. "Мы должны ежегодно выделять 100 млрд долларов на решение задач по борьбе с изменением климата", - заявил Макрон.

И хотя прозвучало много громких слов, многие эксперты не верят, что странам удастся реализовать разработанные в ходе этой и предыдущих конференций соглашения. Как пишет журнал Nature, они крайне скептически относятся к возможности того, что государства смогут исполнить Парижское соглашение по климату. "Шесть из десяти опрошенных ожидают, что температура к концу столетия вырастет на три градуса", - отмечает СМИ. Лишь несколько экспертов допускают, что заявленные цели по удержанию потепления в пределах 1,5-2 градусов будут выполнены. В основном же они скептически относятся к реализации добровольных обязательств, взятых странами в рамках Парижского соглашения. По мнению ученых, рано или поздно выбросы парниковых газов будут значительным образом сокращены или снижены до нулевого уровня, тогда и температура на Земле стабилизируется.

В мире Европа Великобритания РГ-Видео

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