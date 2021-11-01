Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов человек

Количество умерших от коронавивируса в мире превысило отметку в пять миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Так, на 11.21 мск в понедельник в мире было зарегистрировано 5 000 425 смертельных случаев, связанных с СOVID-19. При этом число случаев заражения инфекцией превысило 246,7 миллиона.

По данным ученых, наибольшее число смертей зафиксировано в США - более 745 тысяч.

Данные Университета Хопкинса отличаются от данных Всемирной организации здравоохранения, поскольку институт учитывает не только сведения от властей, но и информацию СМИ и других источников.