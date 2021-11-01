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01.11.2021 12:02
Рубрика: Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов человек

Текст: Василий Кошкин

Количество умерших от коронавивируса в мире превысило отметку в пять миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Так, на 11.21 мск в понедельник в мире было зарегистрировано 5 000 425 смертельных случаев, связанных с СOVID-19. При этом число случаев заражения инфекцией превысило 246,7 миллиона.

По данным ученых, наибольшее число смертей зафиксировано в США - более 745 тысяч.

Данные Университета Хопкинса отличаются от данных Всемирной организации здравоохранения, поскольку институт учитывает не только сведения от властей, но и информацию СМИ и других источников.

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