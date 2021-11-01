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01.11.2021 21:25
Рубрика: Культура

Что известно о 11-летней российской участнице "Детского Евровидения"-2021

Текст: Александр Алексеев
В национальном отборе, во время которого зрители могли голосовать за одного из 12 участников, победила москвичка Таня Меженцева. Певица и блогер уже начала подготовку к финалу "Детского Евровидения", который состоится 19 декабря в Париже.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

- Мы будем работать над концертным номером для финала в Париже. Конечно, он будет отличаться от того, что зрители увидели в Москве, - рассказала Таня. - Рассчитываю, что он станет таким же ярким и добрым, как и сама песня. Это зависит от команды, с которой я буду работать.

Фото: SANDER KONING/EPA
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И признала, как сложился ее номер, с которым она выиграла национальный отбор: "Изначально в моей песне Mon Ami не должно было быть на сцене никакой зебры (большой, но игрушечной, - прим. "РГ"). Но у нас был какой-то реквизит и режиссер спросил: "А вы не хотите попробовать петь на зебре?! И я согласилась, потому что никогда в жизни не пела (улыбается) на зебре… И мне очень интересно было попробовать.

Уже с ноября Таня Меженцева начала подготовку к финалу. Делать она это будет в Академии Игоря Крутого, студенткой которой является. Ходит на занятия, причем уже усвоила одно из главных правил всех успешных вокалистов: перед концертами надо всегда распеваться, лучше с педагогом. А попутно продолжает учиться в одной из московских общеобразовательных школ.

Очевидно, много придется заниматься и танцами - песня Mon Ami динамичная и красивая, под нее хочется много двигаться и танцевать. Таня Меженцева - хорошо чувствует ритм, очень пластичная, умеет стоят на руках. Но наверняка все равно будет заниматься и сценическим движением. И иностранными языками - изначально в песне был куплет на английском. Но затем она вместе с командой решила добавить в него и французские слова, ведь финал пройдет в Париже.

Сама же это и объяснила: "Мы решили, что можно дать чуть-чуть французского, это будет звучать необычно". А еще российская конкурсантка хорошо рисует, любит животных - в ее семье (папа, мама, сестра Оля и она), живут четыре собаки.

Кстати

Свое хобби - быть блогером в Instagram - Таня тоже использует для подготовки к победе. И правильно. Один из своих недавних постов она, например, сопроводила фото с тренировки и такими словами:

"Регулярные занятия спортом помогают мне не только оставаться всегда в хорошей форме, но и позволяют реализовывать самые смелые идеи в творчестве. 

Прямая речь

Татьяна Меженцева:

"Сейчас люди очень много времени проводят дома, наедине с гаджетами, и это плохо, потому что они не наслаждаются жизнью. Но если мы сможем это делать, то наверняка будем способны делать мир хоть чуточку лучше".

Культура Музыка Поп-музыка РГ-Видео Музыка с Александром Алексеевым

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