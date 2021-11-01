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01.11.2021 21:50
Рубрика: Общество

Депутаты предложили увеличить субсидии на лекарства для ВИЧ-инфицированных

Текст: Ирина Невинная

В ходе обсуждения поправок ко второму чтению федерального бюджета предложено выделить субсидии на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных так, чтобы довести долю охвата больных антиретровирусной терапией до 81%, а в дальнейшем - до 95%. Об этом сегодня сообщил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, известный онкохирург Бадма Башанкаев.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Лекарственная терапия помогает таким пациентам жить безопасно и долго. Нужно увеличить финансирование и как минимум каждый год добавить по 2,3 млрд на решение этой проблемы. Это позволит к 2030 году выйти на 95% охвата пациентов такой терапией", - сказал он.

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