Депутаты предложили увеличить субсидии на лекарства для ВИЧ-инфицированных

В ходе обсуждения поправок ко второму чтению федерального бюджета предложено выделить субсидии на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных так, чтобы довести долю охвата больных антиретровирусной терапией до 81%, а в дальнейшем - до 95%. Об этом сегодня сообщил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, известный онкохирург Бадма Башанкаев.

"Лекарственная терапия помогает таким пациентам жить безопасно и долго. Нужно увеличить финансирование и как минимум каждый год добавить по 2,3 млрд на решение этой проблемы. Это позволит к 2030 году выйти на 95% охвата пациентов такой терапией", - сказал он.