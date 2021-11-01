Джен Псаки заболела COVID-19

Впрочем, на карантине она находится еще с прошлой среды. На изоляцию Псаки ушла после того, как коронавирус был выявлен у одного из членов ее семьи. В связи с этим она решила отказаться от поездки в Рим и Глазго. "Я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке по семейным обстоятельствам", - отметила Псаки.

По ее словам, она неоднократно сдавала тесты на коронавирус, но положительным оказался только последний. И теперь ей придется корректировать все свои планы. Изначально Псаки планировала вернуться к работе по истечении 10-дневного карантина. По словам самого пресс-секретаря Байдена, у нее проявились лишь легкие симптомы, и она будет работать из дома.

На данный момент Псаки является самым известным представителем администрации президента Джо Байдена, заразившимся коронавирусом. Однако сколько именно работников Белого дома уже переболело или заражено, не раскрывается.

Что касается американского президента, который на днях встречался с большинством лидеров G20 в Риме, а теперь принимает участие в климатическом саммите в Глазго, то он не контактировал с заболевшей Псаки уже почти неделю. Они общались в минувший вторник, но в тот момент они находились на свежем воздухе и на расстоянии в почти 2 метра друг от друга. А субботний тест на коронавирус, сданный Байденом, дал отрицательный результат, подчеркивают в Белом доме.