Эксперт оценил уровень индексации с учетом 10-тысячной выплаты в 11%

Размер материального обеспечения неработающих пенсионеров вырос более чем на 11% в 2021 году. Такую оценку привел заведующий кафедрой конкурентного права Института права и национальной безопасности имени М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Андрей Тенишев.

Он подчеркивает, что утверждения о том, что реальный уровень материального обеспечения пенсионеров снизился, некорректные. "Статистика по размеру назначенных пенсий, которую сейчас активно обсуждают, учитывает только пенсионные выплаты. А реальный уровень материального обеспечения пенсионеров в этом году необходимо рассчитывать с учетом единовременной выплаты. 10 тысяч рублей, которые по поручению президента были выплачены пенсионерам в сентябре, дают нам дополнительное увеличение пенсионного обеспечения примерно на 4,8% к средней пенсии неработающего пенсионера. С учетом той индексации, что уже была заложена в бюджете - 6,3% - размер материального обеспечения неработающих пенсионеров вырос более чем на 11% в 2021 году. Инфляция с начала года составила почти 8%. Таким образом, реальный рост - 3%", - поясняет эксперт.

Причем такая выплата производилась не только неработающим пенсионерам, но и работающим, и получателям социальных пенсий, и получателям пенсий по потере кормильца или пенсий по инвалидности.

Ранее в СМИ со ссылкой на данные Росстата появилась информация о том, что средний размер назначенных пенсий составил 15 847 рублей по итогам сентября 2021 года. Пенсия выросла на 5,5% к сентябрю 2020 года. При этом реальный размер пенсии с учетом инфляции снизился на 1,8 процентных пункта (п.п.) в сентябре 2021 года к сентябрю 2020 года. При этом в статистике не учтена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

Социальные выплаты, которые не учитываются при расчете размеров пенсий, учитываются в данных по реальным денежным доходам населения. В третьем квартале рост реальных располагаемых доходов россиян составил 8,1%.