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01.11.2021 16:41
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали самые популярные туристические направления ноября

Текст: Евгений Гайва
Египет вышел на первое место среди самых популярных у российских туристов направлений в ноябре, рассказали "РГ" представители туриндустрии.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

"По данным бронирований лидируют Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Далее идут российские курорты - Сочи, Крым", - говорит президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Фото: iStock
Пять необычных направлений отдыха в России

На Египет приходится 43% бронирований туров на ноябрь, отмечают в компании-агрегаторе туров Level.Travel. Средний чек бронирований составляет 105,7 тысяч рублей на двоих. По мере приближения холодов популярность курортов на теплом Красном море растет. В сентябре и октябре это направление занимало второе место после Турции.

Пока число туристов, которые могут отправиться в Египет, ограничено количеством рейсов. По оценкам Ассоциации туроператоров России, в неделю авиакомпании могут выполнять около 800 рейсов из Москвы и регионов. В реальности используется не вся квота. В результате сейчас в Египте за неделю могут побывать до 40 тысяч человек. С 9 ноября по этому направлению откроются также чартеры. Это приведет постепенно к снижению цен и росту турпотока. В целом в ноябре в Египет могут отправиться более 100 тысяч туристов из России.

Турция, напротив, постепенно теряет турпоток, но все же еще находится в числе самых востребованных направлений. В ноябре страна переместилась на второе место. На это направление приходится около 30% всех бронирований. Средний чек тура составляет около 80 тысяч рублей на двоих.

По данным Level.Travel, на третьем месте - Доминикана. На это направление приходится около 16% бронирований. Средний чек составляет 208,6 тысяч рублей на двоих.

Российские курорты занимают четвертое место. Туры внутри страны забронировали 7% пользователей сервиса. Средний чек составил 35,8 тысяч рублей на двоих.

В первую пятерку в ноябре также вошли ОАЭ. На это направление пришлось 3% бронирований. Средний чек составил 157,5 тысяч рублей. В сентябре и октябре Эмираты не входили в число лидирующих направлений.

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