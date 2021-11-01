Экспорт газа из РФ в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год

Экспорт "Газпрома" в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию уже превысил объемы за весь 2020 год, сообщает пресс-служба компании.

Суммарно поставки в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 158,8 млрд кубометров, что на 10,4% (на 14,9 млрд кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года. Компания продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному 2018 года.

Поставки газа в Турцию увеличились на 110,4%, Германию - на 23,4%, Италию - на 15,4%, Румынию - на 272,2%, Сербию - на 101,7%, Болгарию - на 51,9%, Польшу - на 9,5%, Грецию - на 16,3%, Финляндию - на 13,6%. Также растут поставки в Китай, 31 октября они на 19% превысили суточные обязательства "Газпрома", говорится в сообщении компании.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября разница в заполненности европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ) по сравнению с прошлым годом - минус 18,2 млрд кубометров. Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 млрд кубометров меньше уровня 2020 года.

За январь-октябрь 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 422,6 млрд кубометров газа. Это на 15,8% (на 57,7 млрд кубометров) больше, чем в прошлом году. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 17,2% (на 28,8 млрд кубометров).