Финансист назвал самые перспективные валюты для накоплений

В ближайшие несколько месяцев самыми интересными валютами для формирования накоплений будут рубль и доллар, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Как рассказал специалист, до конца года могут произойти разнонаправленные движения на валютном рынке. Сейчас рубль, особенно с учетом позиции доллара, является самой сильной валютой и может сохранить привлекательность и перспективность для накоплений.

Если же выбирать между долларом и евро, лучше отдать предпочтение американской валюте, полагает Зельцер. Это связано с вероятным сокращением количественных программ США со стороны ЦБ, а также возможным сокращением товарных рынков. На этом фоне доллар получит поддержку по линии ФРС и может значительно укрепиться, а евро останется в проигрыше.

В беседе с РИА Новости Зельцер добавил, что значительного ослабления рубля эксперты не ждут, допускаются только небольшие колебания.