ГК "Концерн "Покровский" наращивает сахарные мощности

ГК "Концерн "Покровский" приступила ко второму этапу стратегии развития сахарного направления бизнеса: посевные площади под сахарной свеклой в этом сезоне были увеличены до 26,8 тыс. гектаров, что позволит группе компаний собрать урожай более 1,6 млн. тонн. В 2021 году обеспеченность сахарных заводов собственным сырьем выросла до 80%, а по экспортным позициям - мелассе (патоке) свекловичной и гранулированному жому составила почти 100%.

В текущем сельскохозяйственном сезоне ГК "Концерн "Покровский" на треть увеличила посевные площади под сахарной свеклой, засеяв этой культурой более 26, 8 тыс. гектаров. На данный момент хозяйства концерна убрали свеклу с 20 тыс. га или 76% посевной площади. Общий валовый сбор на конец октября превышает 1 миллион тонн при средней урожайности 520 центнеров с гектара. В лидеры по урожайности в рамках группы компаний вышел АК "Камышеватский" в Ейском районе Краснодарского края с показателем 689 ц/га, на втором месте АПП "Родина" в Лабинском районе - более 604 ц/га.

Собранный урожай поступает на сахарные заводы ГК "Концерн "Покровский": Каневсксахар, Тимашевский сахарный завод и СК "Курганинский", которые по состоянию на 25.10.2021 переработали уже 1,3 млн сахарной свеклы, в том числе 1 млн собственной. Всего за сезон планируется переработать 1,9 млн свеклы, из которой свой урожай - 1,6 млн.

"В связи с ожидаемым спадом производства сахарной свеклы в 2021 году мы расширили на 30% посевные площади под сахарной свеклой и планируем собрать урожай более 1,6 млн тонн. Это позволит Концерну увеличить загрузку сахарных заводов собственным сырьем с 50% до 80% и существенно сократить зависимость от волатильности цен на рынке. К этому мы планомерно шли несколько лет: реконструировали предприятия, меняли севооборот, использовали все современные агротехнологии для увеличения урожайности. Сейчас сахарная группа - один из флагманов Концерна на продовольственном рынке. По данным Союза сахаропроизводителей России, из 30 действующих агрохолдингов, владеющих сахарными заводами в России, ГК "Концерн "Покровский" занимает 6 место по объемам производства", - рассказал управляющий агробизнесом ГК "Концерн "Покровский" Станислав Кашуба.

В 2020 году ГК "Концерн "Покровский" завершил пятилетний этап реконструкции сахарных заводов. Общий объем инвестиций, вложенных в модернизацию и техническое переоснащение трех предприятий, составил более 4,2 млрд. рублей. Сейчас сахарные заводы Концерна способны перерабатывать более 2 млн. тонн свеклы в год (17 тыс. тонн в сутки), их совокупные производственные мощности составляют более 300 тыс. тонн сахара. Помимо сахара заводы дополнительно выпускают мелассу (патоку) свекловичную и гранулированный жом. В текущем сезоне заводы произведут 69,4 тыс. тонн жома и 71,5 тыс. тонн мелассы, используя для этого собственное сырье практически на 100%.

"Следующим шаг в развитии сахарного направления ГК "Концерн "Покровский" - увеличение посевных площадей под свеклой и внедрение инновационных агротехнологий на свои поля. В 2021 году мы закупили системы автоматического вождения компании Trimble - мирового лидера в области технологий автопилотирования, на сумму 50 млн. рублей. Благодаря их использованию в посевной кампании Концерн получил на своих полях идеально ровные посевы сахарной свеклы, что значительно облегчило процессы обработки и сбора урожая, а также позволило сократить потери при уборке на 10%. В целом на программу модернизации технического парка в 2021 году ГК "Концерн "Покровский" потратил 1,4 млрд рублей, закупив более 230 единиц новой сельскохозяйственной техники, в том числе и для работы на полях с сахарной свеклой", - отметил директор по развитию ГК "Концерн "Покровский" Михаил Пак.

Помимо технического перевооружения ГК "Концерн "Покровский" использует ведущие научные разработки для увеличения урожайности сахарной свеклы. Так в 2021 году более 1000 га было выделено под новую технологию КОНВИЗО. Это инновационная система контроля сорной растительности в посевах, которая стала результатом совместной работы мирового лидера по селекции семян сахарной свеклы KWS и одного из крупнейших производителей средств защиты растений Bayer. По данным KWS, ГК "Концерн "Покровский" первой в России посеяла семена по новой технологии, в дальнейшем к эксперименту присоединились и другие агрохолдинги.

"Анализ урожайности показал высокую эффективность новой технологии - прибавка урожая сахарной свеклы составляет от 30 до 50 центнера с гектара, при этом в два раза сократилось количество необходимых обработок. В следующем сезоне мы планируем апробировать эту технологию на проблемных полях, где посевам свеклы активно мешали сорные растения, а также увеличить площади экспериментальных участков, засеянных КОНВИЗО", - прокомментировала главный агроном ГК "Концерн "Покровский" Лидия Кухаренко.

Справка о компании

ГК "Концерн "Покровский" является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям. В состав концерна входят 35 предприятий Южного федерального округа, которые ведут производственную деятельность в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Земельный банк компании в 2021 году превысил 242 тыс. га.

Приоритетное инвестиционное направление ГК "Концерн "Покровский" - сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Агробизнес группы компаний представляют 22 хозяйства в 17 районах Краснодарского края, которые занимаются производством, хранением и переработкой зерновых и технических культур, овощеводством и фруктовыми садами, животноводством и производством молока, свиноводством, производством сахара, выращиванием фундука, штирийской тыквы, а также производством комбикормов, муки и манки. Годовой валовый сбор сельскохозяйственной продукции составляет 2,5 млн тонн. Продукция группы компаний востребована не только на российском рынке, но и за рубежом - годовой объем экспорта зерновых, масличных и технических культур составляет более 400 тыс. тонн.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой ГК "Концерн "Покровский"