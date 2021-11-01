Глава ФССП Аристов: В списках невыездных находятся 4,2 миллиона россиян

Директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов сообщил, что в настоящее время 4,2 миллионов должников ограничены в праве выезда за пределы России. При этом он подчеркнул, что ограничение личных неимущественных прав должников является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению требований исполнительных документов.

"Одновременно с этим активно применяется временное ограничение на пользование должниками специальным правом управления транспортным средством. В настоящее время в рамках 284,5 тыс. исполнительных производств должники ограничены в пользовании специальным правом", - рассказал главный судебный пристав РФ. Речь о блокировке водительских прав, когда должникам запрещают садиться за руль, пока не расплатятся. Важно, что если человек зарабатывает за рулем на жизнь, права у него не блокируют.

По словам Дмитрия Аристова, основной причиной неисполнения гражданами судебных актов и актов уполномоченных органов в добровольном порядке является отсутствие в обществе четко сформировавшегося понимания обязанности самостоятельного и добровольного исполнения. Заявление прозвучало в интервью ТАСС.

"В связи с этим необходимо ориентироваться на создание условий, при которых граждане будут максимально заинтересованы в самостоятельном и добровольном их исполнении", - подчеркнул Дмитрий Аристов.