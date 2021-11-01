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01.11.2021 15:31
Рубрика: Экономика

Глава РЭЦ рассказала, как за два часа продать в Китай "поезд" российской еды

Текст: Татьяна Карабут
Всего лишь за два часа стрима одного китайского блогера можно продать российских мороженого, шоколада, злаковых батончиков и других сладостей на несколько сотен миллионов рублей, оценила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

По ее словам, в декабре этого года в рамках продвижения Национального магазина РЭЦ на Tmall.com (торговая площадка Alibaba Group, которая владеет маркетплейсом Aliexpress) планируется провести такую масштабную акцию по продаже российской продукции с участием одного из ведущих блогеров Китая - Viya (Вия).

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Российские продукты можно будет купить на AliExpress

Аналогичный опыт у РЭЦ уже есть: китайские блогеры сами выбирают товары из обширного ассортимента РЭЦ, а представители Центра уже в ходе эфира рассказывают о преимуществах этих товаров. Вероника Никишина уже участвовала в прямых трансляциях китайских блогеров, в ходе которых продавались российские сладости - мороженое, шоколадные конфеты, крекеры, мука, печенье и другие.

Китай отличается крайне высоким уровнем онлайн ретейла: если в 2019 году он составлял около 22%, то на данный момент это больше 30%, тогда как средний показатель по миру 8-9%, рассказала Никишина. При этом большая степень доверия у китайских потребителей - именно к блогерам-соотечественникам. Например, за первые 15 минут трансляции одного из эфиров по продаже российских сладостей количество просмотров страниц национального магазина достигло более 200 тысяч, количество уникальных посетителей - более 50 тысяч. Было сделано более 6 тыс. заказов на сумму около 6,5 млн рублей. Популярностью пользуются не только известные российские бренды, но и продукция небольших предприятий, для которых онлайн-площадки - по сути единственная реальная возможность выйти на китайский рынок.

По словам Вероники Никишиной, из продовольствия в Китае востребована практически вся продукция, начиная от зерна, масел, мяса. А, например, по оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", Россия имеет шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР. Также Россия на протяжении нескольких лет является одним из основных поставщиков мороженого в Китай. Отчасти спрос на российское мороженое у китайских потребителей подтолкнул российский президент Владимир Путин, который в 2019 году привез в подарок на 66-летие председателя КНР Си Цзиньпина коробку продукции одного из российских комбинатов.

"Мы благодарны за открытие рынка для птицы и говядины. Очень надеемся на открытие рынка для свинины. По птице мы видим перспективы в поставках тушек, которые пока не до конца открыты для российского экспорта", - сказала Никишина.

При этом РЭЦ намерен расширять сеть национальных магазинов на китайских маркетплейсах. Сейчас один национальный магазин РЭЦ работает на китайском маркетплейсе Tmall.com. До конца 2021 года планируется открыть магазин на трансграничной площадке JD.hk, где, кроме еды, будут продаваться косметика, аксессуары, товары для дома.

Она уточнила, что в целом Китай - это главный внешнеторговый партнер России с 2010 года. В импорте России Китай первенствует с 2008 года, а в экспорте - с 2017 года. Доля КНР в товарообороте России растет почти непрерывно, за восемь месяцев 2021 года она составила 17,7%, в том числе в экспорте - 14,2%, в импорте - 23,3%.

В 2020 году российско-китайская торговля оказалась устойчивой к кризису, считает Никишина. В условиях пандемии и падения мировых цен ее снижение составило только 6,7%, тогда как торговля России с другими странами снизилась на 16,6%.

В 2021 году торговля с Китаем показывает быстрый рост: за восемь месяцев 2021 года товарооборот увеличился на 30% до 86 млрд долларов, в том числе экспорт России вырос на 34% до 42,3 млрд долларов, импорт - на 27% до 43,5 млрд долларов. Летом товарооборот двух стран вышел на рекордный уровень 12 млрд долларов в месяц. По оценке главы РЭЦ, по итогам года он также будет рекордным, превысив 130 млрд долларов против 111 млрд долларов в 2019 году.

С 2016 года Китай неизменно лидирует в списке импортеров российских несырьевых неэнергетических товаров. За 8 месяцев 2021 года их поставки, растущие седьмой год подряд, составили 11,4 млрд долларов, на 19% превысив уровень 2020 года.

Фото: istock
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По данным ФТС, в топ-5 российских товаров несырьевого неэнергетического экспорта, поставки которых в Китай выросли больше всего (по итогам восьми месяцев 2021 года), входят: медь рафинированная (экспортировано на 1,2 млрд долларов, рост составил 548%, алюминий и его сплавы (561 млн долларов, рост 520%), прямовосстановленное железо (399 млн долларов, 134%), медная проволока (270 млн долларов - 215%), полиэтилен (432 млн долларов, 206%).

В топ-5 российских товаров несырьевого неэнергетического экспорта, поставки которых в Китай снизились больше всего, вошли: мороженая рыба (254 млн долларов, минус 627%), подсолнечное масло (299 млн долларов, минус 294%), полуфабрикаты нелегированной стали (137,5 млн долларов, минус 89%), полипропилен (32 млн долларов, 78,6 %), информационные носители (18,5 млн долларов, 57,4%).

Экономика Товары и цены Отношения России и Китая

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