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Рубрика: Общество

Глава ВОЗ сообщил о трех стратегических целях, связанных со здоровьем

Текст: Ирина Невинная
Из-за пандемии во всем мире наблюдаются сбои в системах здравоохранения и замедление достижения стратегических целей, поставленных ВОЗ в области здоровья. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, выступая на одной из сессий на саммите G20.

"Еще до COVID-19 мир был сбит с пути достижения целей целей устойчивого развития, связанных со здоровьем. Теперь мы еще больше отстали. Сбои в работе основных служб здравоохранения поставили под угрозу многие из достижений, которых мы добились в области регулярной вакцинации детей, малярии, туберкулеза, ВИЧ, неинфекционных заболеваний, психического здоровья, репродуктивного здоровья и многого другого", - констатировал доктор Гебреисус. Он призвал все страны поддержать три стратегических приоритета ВОЗ.

Фото: Fabrice COFFRINI / POOL / AFP
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"Во-первых, устранить основные причины, по которым люди болеют и умирают (нищета, расовое и гендерное неравенство, загрязнение воздуха и изменение климата), а также другие социальные, экономические и экологические детерминанты здоровья.

Во-вторых, укрепить национальную и глобальную безопасность здравоохранения, в том числе посредством заключения договора или соглашения о готовности к пандемии и реагировании на нее.

И в-третьих, укрепить первичную медико-санитарную помощь в каждой стране, как основу всеобщего охвата услугами здравоохранения и первую линию защиты от вспышек и болезней всех видов", - так сформулировал основные векторы развития глава ВОЗ.

Он подтвердил, что организация "по-прежнему привержена оказанию поддержки каждой стране с любым уровнем дохода в реализации права на здоровье или здоровье для всех".

Гебреисус также подчеркнул, что вакцины помогут положить конец пандемии.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

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