В Египте обнаружена гробница казначея Рамзеса II

В Египте археологическая миссия Каирского университета при проведении раскопок в древнем некрополе Саккары обнаружила гробницу Птах-М-Виа, главы казначейства во времена правления фараона Рамзеса II.

Об открытии рассказывается на сайте Министерства по делам древностей Египта. Сообщается, что археологи сумели раскопать сразу несколько гробниц, которые принадлежали важным сановникам XVIII и XIX династий.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, одним из самых важных открытий эксперты считают гробницу сановника по имени Птах-М-Виа.

Расшифровка иероглифических надписей, найденных в его усыпальнице, говорит о том, что этот человек имел сразу несколько очень высоких титулов. Он был главным писарем фараона, главой казначейства, главным смотрителем за стадами домашнего скота, а также тем священником, который лично отвечал за божественные приношения в храме Рамзеса II в Фивах.

Профессор Ола Аль-Аджези, глава археологической миссии, добавляет, что усыпальница этого сановника отличается особым архитектурным стилем. Она является гробницей-храмом, поскольку представляет собой некое подобие храма. Так, гробница обладает величественным входом в главное здание, за которым следует несколько своего рода дворов.

Вход в усыпальницу представляет собой коридор, стены которого украшены сценами с изображениями ее владельца. Он ведет в первый зал с окрашенными гипсовыми стенами, которые также донесли до нас много изображений. Как отмечают эксперты, в целом эти картины последовательно изображают процессию несения подношений, а заканчивается все сценой заклания теленка.

К слову, в этом же некрополе были обнаружены усыпальницы других высокопоставленных лиц. Например, археологи нашли гробницу правителя Мемфиса по имени Птах-Мас, посла фараона в других странах Басира и верховного главнокомандующего армией Эурхи.