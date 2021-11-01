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01.11.2021 17:01
Рубрика: Общество

В Египте обнаружена гробница казначея Рамзеса II

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте археологическая миссия Каирского университета при проведении раскопок в древнем некрополе Саккары обнаружила гробницу Птах-М-Виа, главы казначейства во времена правления фараона Рамзеса II.

Фото: iStock
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Об открытии рассказывается на сайте Министерства по делам древностей Египта. Сообщается, что археологи сумели раскопать сразу несколько гробниц, которые принадлежали важным сановникам XVIII и XIX династий.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, одним из самых важных открытий эксперты считают гробницу сановника по имени Птах-М-Виа.

Расшифровка иероглифических надписей, найденных в его усыпальнице, говорит о том, что этот человек имел сразу несколько очень высоких титулов. Он был главным писарем фараона, главой казначейства, главным смотрителем за стадами домашнего скота, а также тем священником, который лично отвечал за божественные приношения в храме Рамзеса II в Фивах.

Профессор Ола Аль-Аджези, глава археологической миссии, добавляет, что усыпальница этого сановника отличается особым архитектурным стилем. Она является гробницей-храмом, поскольку представляет собой некое подобие храма. Так, гробница обладает величественным входом в главное здание, за которым следует несколько своего рода дворов.

Фото: Zou et. al. / Archaeological and Anthropological Sciences
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Вход в усыпальницу представляет собой коридор, стены которого украшены сценами с изображениями ее владельца. Он ведет в первый зал с окрашенными гипсовыми стенами, которые также донесли до нас много изображений. Как отмечают эксперты, в целом эти картины последовательно изображают процессию несения подношений, а заканчивается все сценой заклания теленка.

К слову, в этом же некрополе были обнаружены усыпальницы других высокопоставленных лиц. Например, археологи нашли гробницу правителя Мемфиса по имени Птах-Мас, посла фараона в других странах Басира и верховного главнокомандующего армией Эурхи.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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