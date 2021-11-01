Искусственный интеллект поможет в борьбе с болезнью Паркинсона

Благодаря искусственному интеллекту развитие болезни Паркинсона можно будет предупредить. Российские ученые изобрели специальное приложение, которое способно прогнозировать ее развитие и сигнализировать об этом неврологам. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технической инициативы.

Отмечается, что, используя приложение с обученным искусственным интеллектом в качестве вспомогательного сервиса, врачи без потери времени смогут поставить диагноз за более короткий срок на первых стадиях заболевания. С одной стороны, оно собирает и накапливает большой массив медицинских данных, в числе которых - оцифровка историй болезней, дневник упражнений и процедур, рецепты врачей, а с другой - в режиме реального времени мониторит состояние пациента и то, как он выполняет необходимые упражнения.

"Сейчас врачам на ранних сроках болезнь Паркинсона тяжело обнаружить, потому что заметные клинические симптомы проявляются лишь на поздних стадиях заболевания", - говорит врач-нейрохирург Артур Биктимиров.

По его словам, начальный период болезни может длиться несколько лет или даже десятилетий: нейроны умирают неравномерно, и мозг не сигнализирует о проблеме. Сами пациенты и их родственники не обладают достаточной осведомлённостью, поэтому вовремя не обращаются к специалистам. А врачи тоже не могут сделать выводы, потому что у них нет быстрого доступа ко всем необходимым данным по каждому пациенту. Между тем, своевременная диагностика помогла бы замедлить прогрессирование заболевания и сохранить качество жизни заболевших.

Сейчас приложение изучается на контрольной группе пациентов в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета. На его основе будут разработаны предсказательные, диагностические и рекомендательные модели для раннего выявления заболевания.

Между тем, считается, что болезни Паркинсона подвержены пожилые люди старше 60 лет. По статистике она обнаруживается у одного из ста человек. Однако недуг молодеет и все чаще возникает у людей трудоспособного возраста: сегодня каждый десятый пациент с болезнью Паркинсона моложе 50 лет.