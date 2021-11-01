Искусственный интеллект поможет в борьбе с болезнью Паркинсона

Новости

Росреестр рассказал о приеме документов через МФЦ и в электронном виде 20:45
QR-коды для посещения различных учреждений ввели 75 регионов 20:41
Москву накроет сильный туман 20:22
Лидер КНР призвал участников климатического саммита сдержать свои обещания 19:59
СК возбудил уголовное дело из-за отравления туристов в Египте 19:39
Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием в 300 млрд долларов 19:36
В Болгарии митингуют против обязательного тестирования школьников на COVID-19 19:21
В нигерийском Лагосе обрушилось 21-этажное здание 18:55
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования на оружие 18:45
В Севастополе решили закрыть QR-блокпосты 18:30
До конца года в России появится 120 молодежных лабораторий 18:23
С телеведущим Игорем Кирилловым простятся 2 ноября 18:21
В Москве пресечено нелегальное производство алкоголя 17:57
Россия и Южная Корея будут сотрудничать в сфере энергетики и здравоохранения 17:48
Анна Попова: Эффект от принятых антикоронавирусных мер не наступит мгновенно 17:29
В Крыму объявили набор волонтеров для борьбы с пандемией 17:21
В ЕР предложили дополнительно финансировать заготовку донорской крови 17:18
Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано 17:17
Попова: Темп прироста заболеваемости COVID у детей 7-18 лет почти равен нулю 17:16
Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян 17:11
В Москве расширили транспортный сервис "По пути" 17:04
Экс-мэра Рязани выпустили из-под домашнего ареста 16:59
Королеву Елизавету II заметили за рулем автомобиля 16:58
Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом 16:56
Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 19:20
Рубрика: Общество

Искусственный интеллект поможет в борьбе с болезнью Паркинсона

Текст: Елена Манукиян
Благодаря искусственному интеллекту развитие болезни Паркинсона можно будет предупредить. Российские ученые изобрели специальное приложение, которое способно прогнозировать ее развитие и сигнализировать об этом неврологам. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технической инициативы.

Отмечается, что, используя приложение с обученным искусственным интеллектом в качестве вспомогательного сервиса, врачи без потери времени смогут поставить диагноз за более короткий срок на первых стадиях заболевания. С одной стороны, оно собирает и накапливает большой массив медицинских данных, в числе которых - оцифровка историй болезней, дневник упражнений и процедур, рецепты врачей, а с другой - в режиме реального времени мониторит состояние пациента и то, как он выполняет необходимые упражнения.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
В Минтруде рассказали, каким будет пособие по больничному в 2022 году

"Сейчас врачам на ранних сроках болезнь Паркинсона тяжело обнаружить, потому что заметные клинические симптомы проявляются лишь на поздних стадиях заболевания", - говорит врач-нейрохирург Артур Биктимиров.

По его словам, начальный период болезни может длиться несколько лет или даже десятилетий: нейроны умирают неравномерно, и мозг не сигнализирует о проблеме. Сами пациенты и их родственники не обладают достаточной осведомлённостью, поэтому вовремя не обращаются к специалистам. А врачи тоже не могут сделать выводы, потому что у них нет быстрого доступа ко всем необходимым данным по каждому пациенту. Между тем, своевременная диагностика помогла бы замедлить прогрессирование заболевания и сохранить качество жизни заболевших.

Сейчас приложение изучается на контрольной группе пациентов в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета. На его основе будут разработаны предсказательные, диагностические и рекомендательные модели для раннего выявления заболевания.

Между тем, считается, что болезни Паркинсона подвержены пожилые люди старше 60 лет. По статистике она обнаруживается у одного из ста человек. Однако недуг молодеет и все чаще возникает у людей трудоспособного возраста: сегодня каждый десятый пациент с болезнью Паркинсона моложе 50 лет.

Общество Здоровье

Главное сегодня

В Севастополе решили закрыть QR-блокпосты
Путин отметил попытки зарубежных коллег сломать стратегический паритет
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
МИД РФ заявил об угрозе боевых действий в космосе
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей