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01.11.2021,  
12:25
Текст:  Светлана Цыганкова

Южнокорейский аналог российского Checkmate показали в Перу

Фото: South Korean Military Channel / youtube.com Фото: South Korean Military Channel / youtube.com
Фото: South Korean Military Channel / youtube.com

В Перу на выставке вооружений SITDEF 2021 представили южнокорейский истребитель KF-21. Его называют аналогом новейшего российского самолета Checkmate.

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
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В Латинской Америке KF-21 показали впервые, сообщает ТАСС. Южнокорейский истребитель оснащен двумя двигателями общей тягой 20 тысяч килограммов, это его отличие от Checkmate, у которого один двигатель. На презентации сообщили и о взлетной массе, она составляет 25,6 тысячи килограммов. Предполагаемая максимальная скорость - 2,2 тысячи километров в час. Самолет сможет нести до 7,7 тысячи килограммов полезной нагрузки.

Вооружение KF-21 расположат на десяти точках подвески. А еще он получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. Самолет будет как одноместным, так и двухместным.

Легкий истребитель Checkmate впервые продемонстрировали на Международном авиационно-космическом салоне в 2021 году. Предполагается, что самолет поднимется в небо в 2023 году. Как писала "РГ", среди преимуществ новинки - мощное оружие, низкая стоимость обслуживания и возможность взлета с необорудованных аэродромов.

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