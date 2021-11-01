Из реестра недостроев исключили сразу полторы сотни домов

С начала года из реестра проблемных домов было исключено 442 здания с 36,1 тысячи дольщиков. При этом появилось 324 "новых" проблемных дома, сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Только за последние три недели из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключили 164 дома. Это связано с недавними поправками в законодательстве, которые дополнили перечень причин, по которым дома можно "вычеркивать" из списка. Ранее убрать дом из реестра проблемных разрешалось лишь после того, как здание достроено и введено в эксплуатацию, либо после выплаты дольщикам денежных компенсаций. Теперь дом вычеркнут из списка также, если пострадавших граждан (например, никто из физлиц не успел купить в нем квартиру), если требования дольщиков погашены регионом либо если выплачено страховое возмещение.

В ближайшее время список планируют сократить еще на несколько десятков объектов.

Проблемы около 22,5 тысячи дольщиков в этом году решили регионы (некоторые дома достраиваются, некоторым дольщикам могут быть предоставлены квартиры в других домах или выплачены компенсации), благодаря этому число недостроев сократилось на 177. Еще 11 домов с 2,8 тысячи дольщиков было достроено, 9,3 тысячи человек получили компенсации.

В то же время 324 дома пополнили реестр проблемных объектов. Квартиры в них купили более 12 тысяч дольщиков. Больше всего проблемных строек появилось в Ленинградской области - 60 домов с 881 дольщиком. В то же время 15 домов с 3091 дольщиком было исключено из реестра. На втором месте - Московская область: появилось 46 проблемных домов с 1843 дольщиками. При этом из реестра исключили 78 зданий (6851 дольщик).

К началу ноября в ЕРПО числится 2728 проблемных домов площадью около 16 млн кв. м. В начале года их было 2846. В целом решить проблемы дольщиков предполагается до конца 2023 года.

С 2019 года Наблюдательный совет фонда рассмотрел ситуацию с 1042 домами, это 72% проблемных объектов, заявленных регионами. Более 64 тысяч дольщиков получат квартиры, а 27,6 тысячи человек - денежные компенсации.