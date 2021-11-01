Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19

Правительство РФ дополнительно направило почти 11 миллиардов рублей на лекарства для больных COVID-19, проходящих лечение на дому, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"За счет них нужными препаратами будет обеспечено около 2 миллионов человек", - уточнил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. По решению президента амбулаторным пациентам с коронавирусом лекарства предоставляются бесплатно.

Кабинет министров также выделит более 5 миллиардов рублей, чтобы удовлетворить потребность больниц в кислороде, необходимом при лечении COVID-19. На эти средства будут закуплены отечественные концентраторы кислорода с высокой производительностью.