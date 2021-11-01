Кабмин повысит стоимость строительных контрактов, заключенных до 1 октября

Правительство повысит стоимость строительных контрактов, заключенных до 1 октября в рамках госзакупок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. До сих пор этим могли пользоваться строители, заключившие договор в рамках госзакупок до 1 июля.

"Механизм предусматривает возможность увеличения цены контрактов в пределах 30 процентов, разумеется, если требования исполнителей обоснованы прежде всего ростом стоимости строительных ресурсов", - уточнил глава кабмина. Также расширен - увеличен почти вдвое - перечень ведомств, которые смогут воспользоваться мерой поддержки.

"Это решение позволит поддержать участников строительного рынка в нынешний непростой период, дать справедливую цену на их труд, а также обеспечить реализацию крупных государственных проектов без сбоев и задержек", - считает Мишустин.