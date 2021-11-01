Какие законы вступают в силу в ноябре

Чем поддержат бизнес
Небольшим компаниям положены гранты из расчета одного минимального размера оплаты труда (12 792 рубля) на каждого работника.
Кредиты под 3% годовых (также в объеме одного МРОТ на каждого сотрудника) готовы выдать три с половиной десятка банков, участвующих в программе.
Помимо малых и средних предприятий, такие же меры поддержки распространятся на социально-ориентированные некоммерческие организации. Мера поддержки распространится и на всех, кто участвовал в программах госпомощи ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, в том числе крупные предприятия культуры и общественного питания.
Кроме того, получить деньги от государства и банков смогут компании, созданные после 1 июля 2000 года - меры поддержки распространяются и на них.
Поданное в ФНС электронное или бумажное заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Если компания или индивидуальный предприниматель соответствует требованиям программы поддержки, деньги гранта могут прийти уже 15 ноября.
Для компании, в которой работают 100 человек, максимальный размер кредита составит 15,4 млн рублей (сумма = 100 работников * МРОТ * 12 месяцев). Первые полгода платить ничего не придется. Затем в течение 12 месяцев надо рассчитаться с банком при ставке в 3% годовых. Важное условие - сохранить не менее 90% персонала.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что получателей грантов однократно освобождают от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников. Работники же не будут платить подоходный налог с этих средств.
Россия возобновит авиасообщение еще с девятью странами
В Нассау (Багамские острова) авиакомпаниям разрешено выполнять по два рейса в неделю из Москвы, в Тегеран (Иран) самолеты могут летать из Москвы три раза в неделю, а из Сочи - один раз в неделю. В Амстердам (Нидерланды) из Москвы прямые рейсы будут летать семь раз в неделю, в Эйндховен - два рейса в неделю, также по два рейса в неделю будут выполняться в Амстердам из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.
Из Санкт-Петербурга по два рейса в неделю будут летать в Осло и Берген (Норвегия), по два рейса - из Москвы в Маскат (Оман), по три рейса - из Москвы в Любляну (Словения). Семь раз в неделю самолеты будут летать в Монастир (Тунис) из Москвы, по два раза - из Санкт-Петербурга и других аэропортов, из которых возобновлены международные полеты. По три раза в неделю самолеты будут летать из Санкт-Петербурга в Стокгольм и Гетеборг (Швеция), по два раза - из Москвы в Бангкок и на Пхукет. Также по одному рейсу в неделю авиакомпании могут выполнять в Бангкок и на Пхукет из аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты.
Нидерланды, Норвегия и Швеция туристов из России пока не принимают. Въезжать в эти страны могут только отдельные категории пассажиров, например, супруги граждан этих стран, обладатели вида на жительство, пассажиры с деловыми, образовательными целями или целью лечения.
Багамы принимают российских туристов только с ПРЦ-тестами, Иран, Оман, Словения, Тунис - также с сертификатами вакцинации "Спутником V". Особая ситуация с Таиландом. До пандемии это направление было в числе самых популярных у российских туристов. В 2019 году Таиланд посетили 1,5 млн россиян. Сейчас вакцинированные туристы могут без карантина въезжать в открытые для туризма провинции Таиланда - Бангкок, острова Пхукет, Краби и Самуи, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Таиланд признает вакцину "Спутник V". Но туристам придется сдавать несколько ПЦР-тестов.
Прямое авиасообщение у России сейчас возобновлено с 58 государствами.
Между тем
С 9 ноября Россия также восстановит чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. "Сейчас есть возможность выполнять международные рейсы из более чем 60 аэропортов в России, федеральные туроператоры уже готовят полетные программы примерно из 35 аэропортов. По мере увеличения спроса эти программы будут расширяться, это приведет к снижению стоимости авиабилетов и турпакета", - пояснил Горин.
Контроль за оборотом этилового спирта ужесточат
Данные будут аккумулироваться в реестре, который ведет Росалкогольрегулирование. Таким образом, государство еще больше ужесточит надзор за производственными мощностями, где могут производить суррогат.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поправки станут дополнительной мерой в борьбе с контрафактом. "Это важно для защиты здоровья наших граждан", - подчеркнул он.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз считает, что главная беда заключается в существовании кустарных цехов по выпуску нелегального алкоголя. "Если и возникают случаи массового отравления, как недавно, например, в Оренбургской области, то именно алкоголем кустарного производства", - заявил он. По оценке эксперта, в год до 20 млн россиян покупают 500-600 млн литров нелегального крепкого спиртного.
С 30 ноября юрлица и ИП должны будут отчитаться о корпоративных SIM-картах
Оператор связи должен будет до начала оказания услуг через ЕСИА и Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) проверить достоверность указанных данных. Со своей стороны, физические лица - пользователи услуг должны будут через госуслуги подтвердить достоверность сведений о них.
Далее операторы должны будут предоставить Роскомнадзору доступ к сведениям о своих абонентах, используемом ими оборудовании, о способах подтверждения сведений об абонентах и результатах проверок достоверности данных.
Обоснованность этих мер признает глава ИА Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, это эффективный способ пресечь распространение анонимных SIM-карт, которые часто используются для мошеннических действий.
"На данный момент в России существует порядка 11 миллионов "серых" SIM-карт, часть из которых до сих продаются на вокзалах и лотках без предъявления паспорта. Причиной этого стала бездумная и бесконтрольная раздача корпоративных SIM-карт, которые не привязывались к конкретному абоненту и они потом продавались другим людям. А у оператора в биллинге не появлялась соответствующая запись", - заявил Кусков.
Меняется порядок оформления заграничных паспортов
Изначально правила организации деятельности МФЦ устанавливали, что услуга по оформлению и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации, могла предоставляться в МФЦ сотрудниками МВД России только до 1 декабря 2020 года. Но из-за пандемии регионы не смогли обеспечить МФЦ необходимыми программно-аппаратными комплексами, из-за чего сроки были сдвинуты на год.
Для получения загранпаспорта нового поколения в МФЦ, человеку потребуется написать заявление и посетить МФЦ. После этого он получает персональный штрихкод. Его нужно просканировать в криптобиокабине. Гражданин предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования российский паспорт.
Вся информация направляется в "Гознак" по зашифрованному каналу, что обеспечивает сохранность информации. Отслеживать готовность паспорта можно привычными способами через каналы МФЦ.
ЦБ ограничил комиссии за расчеты через маркетплейсы
Отправлять деньги на финансовые платформы можно будет на тех же условиях, что и между физлицами, а выводить их со счетов бесплатно вне зависимости от суммы. "Тарифы приняты для расширения доступности переводов граждан в системе финансового маркетплейса через СБП", - пояснила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
С практической точки зрения снижение комиссии за расчеты через финансовую платформу может способствовать их востребованности со стороны потребителей, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Новация коснется тех, кто будет пользоваться услугами финансовых платформ, которые входят в реестр Банка России (сейчас таких платформ 4, наиболее полный функционал у "Финуслуг" от Мосбиржи), указал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: "100 тыс. вполне достаточно, чтобы протестировать новый способ открывать вклады - через маркетплейс".
Система быстрых платежей была запущена 28 февраля 2019 года. По данным ЦБ, объем переводов между гражданами в сентябре достиг 500 млрд рублей, а с начала года - превысил 3 трлн. Средний чек в системе в этом году составляет 6 тыс. руб.
Граждане при переводах себе или другим физлицам на сумму до 100 тыс. рублей в месяц комиссию не платят, от 100 тыс. рублей в месяц комиссия составляет 0,5% от суммы перевода (но не более 1,5 тыс. рублей).
Вступили в силу рекомендации Банка России по поддержке заемщиков
Об этом говорится в информационном письме регулятора за подписью первого зампреда Банка России Сергея Швецова. Эксперты ожидают роста спроса на реструктуризацию в первую очередь со стороны граждан, отмечая, что более 80% заемщиков благодаря программе возвращаются в график платежей. Но она несет определенные риски, отметили собеседники "РГ".
Реструктуризацию ссуд могут проводить банки, МФО и кредитные кооперативы. В рамках этих программ заемщик может получить отсрочку платежей или увеличение срока займа, чтобы снизить ежемесячные отчисления кредитору. Это позволяет клиенту вернуться в график погашения ссуды.
Как уточняется в письме, банкам, МФО и кооперативам рекомендуется удовлетворять заявления граждан об изменении условий договора кредита (займа), если доход клиентов снизился до уровня, который не позволяет исполнять обязательства по ссуде или если у заемщиков и членов его семьи диагностирован коронавирус. Регулятор просит банки и других участников финрынка не применять к таким клиентам штрафы и неустойки за просрочки по ссудам. Аналогичные меры вводятся и в отношении компаний МСП.
Старший директор отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Руслан Коршунов уверен, что в первую очередь программа будет востребована гражданами, у многих из которых нет финансовой подушки, которая позволит обслуживать кредит на фоне падения доходов.
В банках и МФО с этим согласны. "По итогам 2020 года мы получили около 1 тысячи обращений граждан по предоставлению реструктуризации", - указала гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.
Согласно статистике ЦБ в марте 2020 - сентябре 2021 года банки получили 3,927 млн обращений граждан о реструктуризации против 214,8 тыс. запросов со стороны малого и среднего бизнеса, уточнила директор дирекции поддержки массовых продуктов Банка "Санкт-Петербург" Наталья Гончаренко.
Меняется внешний вид и содержание сертификата о вакцинации
Отмечается, что в документе будут указаны фамилия, имя, отчество человека, его паспортные данные, адрес прописки. У тех, кто прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса - ее дата, сведения о медицинской организации, в которой была сделана прививка, а также о введенном препарате.
В минздраве обратили внимание, что иностранные организации не передают в ведомство сведения о вакцинированных, поэтому они не попадают на госуслуги. Если прививка сделана за рубежом, у человека должен быть иностранный сертификат, который можно использовать в соответствии с правилами страны, в которой он прививался.
В российский сертификат также будет заноситься информация о перенесенном коронавирусе: когда и кем был поставлен диагноз, дата выздоровления пациента. При наличии медицинских противопоказаний к вакцинации - в документе укажут их причину, а также период, на который они установлены.
Все сведения будут формироваться на русском и английском языках. Сверху слева на первой странице предусмотрено место для QR-кода.
Россияне смогут получить документ не позднее чем через три дня после завершения вакцинации, выздоровления или выданного заключения об отводе от прививки.
Сертификат также можно будет заказать в бумажном виде. Для этого потребуется отправить заявку на госуслугах или обратиться в МФЦ.
В Росздравнадзоре предупредили, что за подделку сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее замминистра здравоохранения Павел Пугачев сообщил, что все привитые и зарегистрированные на госуслугах россияне получили электронные сертификаты и QR-коды на портале вне зависимости от того, как они записывались на прививку: через портал или нет. Он также напомнил, что после вакцинации в личном кабинете "Мое здоровье" многие ведут дневник самонаблюдения, в котором сообщают о своем самочувствии после вакцинации.
Всего в дневниках самонаблюдения оставлено около 50 млн записей, из которых следует, что в целом переносимость российских препаратов достаточно хорошая. "В большинстве случаев люди писали, что чувствуют себя после прививки хорошо, или сообщали о тех побочных эффектах, которые предусмотрены в инструкции к вакцинам", - пояснил Пугачев.
Сегодня вакцинацию от коронавируса прошли почти 51 млн россиян, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Прививку хотя бы одним компонентом сделали более 56 млн человек.
Между тем QR-код о вакцинации теперь можно открыть в приложении "Яндекс", рассказали в пресс-службе интернет-портала.
Если попросить об этом голосового помощника Алису и сказать "Алиса, покажи QR-код", то при первом запросе она предложит человеку авторизоваться на госуслугах, а после этого покажет его QR-код. В дальнейшем он будет храниться на устройстве пользователя, и Алиса сможет быстро показывать его в любой момент. При этом помощник не получает и не сохраняет персональные данные, а запоминает только зашифрованную ссылку (QR-код), пояснили в компании.
Отмечается, что QR-код также появится в профиле пользователя в приложении "Яндекс". Если окажется неудобно просить Алису голосом, то для того, чтобы открыть его, достаточно зайти в свой профиль.
Таким образом, он всегда будет под рукой, и у людей не возникнет проблем, чтобы попасть в музей, театр или другое общественное место.