Кардиолог объяснила, какая еда сокращает жизнь быстрее сахара

Часто можно услышать, что в рационе человека "нет ничего вреднее сахара". Это не совсем так, учитывая то, сколько сладкого едят россияне по сравнению с жителями других стран, считают некоторые специалисты.

"В нашем рационе присутствуют продукты, которые еще менее полезны для организма, чем избыток сладкого", - предупредила руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, кандидат медицинских наук, кардиолог и диетолог Наталья Карамнова.

Эксперт выделила "продукты с высоким содержанием соли". Об этом пишет KP.Ru.

"Первой причиной, связанной с факторами питания и сокращающей продолжительность жизни, является избыточное потребление соли", - подчеркнула кандидат медицинских наук.

Дело в том, что соль воздействует на повышение артериального давления. А это создает риск инфаркта и инсульта.

"А вот сладкого, как оказалось, в нашей стране едят намного меньше, чем во всем мире", - отметила доктор.

Зато в России любят соленое. Специалист напомнила про скрытую соль в продуктах, которая в том числе часто скрывается в десертах.

Кроме того, после переизбытка соли повышают риск развития опасных болезней, в том числе сердечно-сосудистой системы, низкое потребление цельных злаков, фруктов, орехов, овощей, отметила врач.