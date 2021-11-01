Контроль за оборотом этилового спирта ужесточат

С 1 ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Это позволит исключить появление на рынке поддельной продукции.

Данные будут аккумулироваться в реестре, который ведет Росалкогольрегулирование. Таким образом, государство еще больше ужесточит надзор за производственными мощностями, где могут производить суррогат.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поправки станут дополнительной мерой в борьбе с контрафактом. "Это важно для защиты здоровья наших граждан", - подчеркнул он.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз считает, что главная беда заключается в существовании кустарных цехов по выпуску нелегального алкоголя. "Если и возникают случаи массового отравления, как недавно, например, в Оренбургской области, то именно алкоголем кустарного производства", - заявил он. По оценке эксперта, в год до 20 млн россиян покупают 500-600 млн литров нелегального крепкого спиртного.